Treat Culture: क्यों Gen Z की जेब और दिमाग दोनों हो रहे हैं खाली

Treat Culture: Gen Z का मूड जल्दी बदलता है और छोटे-छोटे अनुभव या इनाम उनके मूड को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में खुद को ट्रीट देना इनके लिए एक तरह का जादुई इलाज बन गया है। कोई छोटी जीत मिली, मूड खराब है या बस थोड़ा खुश होना है, तो तुरंत खुद को छोटा-सा गिफ्ट दे देते हैं। जैसे ऑफिस में टफ दिन झेल लिया? चलो कुकी खा लो और ओट मिल्क वाला फैंसी लाट्टे पी लो।