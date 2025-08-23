Gen Z की आदतों में शामिल हुआ ‘Fridge Cigarette’, जानिए कितना खतरनाक है यह का ट्रेंड

Fridge Cigarette: आजकल Gen Z ने स्ट्रेस दूर करने का नया तरीका खोज लिया है, और इसमें सिगरेट या निकोटीन का कोई रोल नहीं है। इस ट्रेंड का नाम है फ्रिज सिगरेट। इसमें लोग फ्रिज खोलकर ठंडी डाइट कोक (या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक) निकालते हैं, कैन खोलते हैं और उसे वैसे ही मजे से पीते हैं जैसे पहले लोग सिगरेट पीकर ब्रेक लिया करते थे। फर्क बस इतना है कि यहां धुआं नहीं है, गिल्ट नहीं है। सिर्फ ठंडी बुलबुलेदार ड्रिंक और एक छोटा-सा मेंटल रीसेट।