“Phubbing” क्या है? जब मोबाइल बन जाए रिश्तों की दीवार

Phubbing Trend: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिजिटल एरा में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चाहे वो सूचना लेना हो, मनोरंजन करना हो या किसी से पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए हो, मोबाइल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।लेकिन यही साधन जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, तो ये रिश्तों के बीच दीवार भी बन सकता है। आज के दौर में प्यार और रिश्तों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। कभी ‘गैसलाइटिंग’, कभी ‘घोस्टिंग’, और अब एक नया रिलेशनशिप टर्म सामने आया है Phubbing>यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए समझते हैं कि यह ट्रेंड कैसे रिश्तों को तोड़ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
Phubbing दो शब्दों से मिलकर बना है Phone और Snubbing। इसका सीधा मतलब है, अपने पार्टनर को इग्नोर करना और फोन में बिजी हो जाना।अगर आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता रहे हैं और आपकी नजर बार-बार स्क्रीन पर ही टिकी रहती है, तो ऐसे में प्यारा में वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता।ऐसे में रिश्तों में दूरी आना तय है। यह देखने में एक आम आदत जैसी लगती है, लेकिन समय के साथ यह इमोशनल कनेक्शन को तोड़ने का काम कर सकती है।