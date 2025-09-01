“Phubbing” क्या है? जब मोबाइल बन जाए रिश्तों की दीवार

Phubbing Trend: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिजिटल एरा में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चाहे वो सूचना लेना हो, मनोरंजन करना हो या किसी से पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए हो, मोबाइल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।लेकिन यही साधन जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, तो ये रिश्तों के बीच दीवार भी बन सकता है। आज के दौर में प्यार और रिश्तों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। कभी ‘गैसलाइटिंग’, कभी ‘घोस्टिंग’, और अब एक नया रिलेशनशिप टर्म सामने आया है Phubbing>यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए समझते हैं कि यह ट्रेंड कैसे रिश्तों को तोड़ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।