“Phubbing” क्या है? जब मोबाइल बन जाए रिश्तों की दीवार

Phubbing Trend: आज के दौर में प्यार और रिश्तों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। कभी ‘गैसलाइटिंग’, कभी ‘घोस्टिंग’, और अब एक नया रिलेशनशिप टर्म सामने आया है – Phubbing।यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 01, 2025

relationship trend,relationship trend,new dating terms,
Digital age relationship problems| फोटो सोर्स – Freepik

Phubbing Trend: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिजिटल एरा में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चाहे वो सूचना लेना हो, मनोरंजन करना हो या किसी से पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए हो, मोबाइल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।लेकिन यही साधन जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, तो ये रिश्तों के बीच दीवार भी बन सकता है। आज के दौर में प्यार और रिश्तों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। कभी ‘गैसलाइटिंग’, कभी ‘घोस्टिंग’, और अब एक नया रिलेशनशिप टर्म सामने आया है Phubbing>यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए समझते हैं कि यह ट्रेंड कैसे रिश्तों को तोड़ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

Phubbing का क्या मतलब है?

Phubbing दो शब्दों से मिलकर बना है Phone और Snubbing। इसका सीधा मतलब है, अपने पार्टनर को इग्नोर करना और फोन में बिजी हो जाना।अगर आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता रहे हैं और आपकी नजर बार-बार स्क्रीन पर ही टिकी रहती है, तो ऐसे में प्यारा में वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता।ऐसे में रिश्तों में दूरी आना तय है। यह देखने में एक आम आदत जैसी लगती है, लेकिन समय के साथ यह इमोशनल कनेक्शन को तोड़ने का काम कर सकती है।

रिश्तों पर Phubbing का असर

  • कॉन्फ्लिक्ट और तनाव – रिसर्च बताती है कि जो कपल्स बार-बार फबिंग का शिकार होते हैं, उनमें झगड़े और बहस ज्यादा होते हैं।
  • इमोशनल दूरी बढ़ना – लगातार फोन को अहमियत देना पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए मायने नहीं रखते।
  • अकेलेपन की भावना – जब कोई अपने पार्टनर के बजाय मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देता है, तो दूसरे व्यक्ति को अकेलापन और उपेक्षा महसूस होती है।
  • ब्रेकअप तक पहुंच सकता है मामला – लगातार इग्नोर होने से रिलेशनशिप की बुनियाद हिलने लगती है और कई बार यह दूरी स्थायी जुदाई में बदल जाती है।

कैसे बचें Phubbing से?

  • बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर सुनें, ताकि पार्टनर को महसूस हो कि वह आपके लिए खास हैं।
  • जब पार्टनर के साथ हों तो फोन को साइड में रख दें।
  • डिनर या डेट टाइम पर "नो फोन पॉलिसी" अपनाएं।

लाइफस्टाइल

01 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / "Phubbing" क्या है? जब मोबाइल बन जाए रिश्तों की दीवार

