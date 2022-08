Panchang 11 August 2022: आज है रक्षा बंधन, पंचांग से जानें राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त

रक्षा बंधन मुहूर्त: पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 10:38 बजे से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 12 अगस्त को 07:05 AM पर होगी। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त इस बार रात 08:51 PM से 09:13 PM तक रहेगा।



भद्रा में न बांधे राखी:

रक्षा बन्धन भद्रा पूँछ- 05:17 PM से 06:18 PM

रक्षा बन्धन भद्रा मुख- 06:18 PM से 08:00 PM

रक्षा बन्धन भद्रा अन्त समय- 08:51 PM



11 अगस्त के शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 AM से 05:05 AM

प्रातः सन्ध्या- 04:43 AM से 05:48 AM

अभिजित मुहूर्त- 11:59 AM से 12:52 PM

विजय मुहूर्त- 02:38 PM से 03:31 PM

गोधूलि मुहूर्त- 06:51 PM से 07:15 PM

सायाह्न सन्ध्या- 07:04 PM से 08:08 PM

अमृत काल- 06:55 PM से 08:20 PM

रवि योग- 05:48 AM से 06:53 AM



11 अगस्त अशुभ समय:

राहुकाल- 02:05 PM से 03:45 PM

यमगण्ड- 05:48 AM से 07:27 AM

आडल योग- 05:48 AM से 08:17 AM

दुर्मुहूर्त- 10:13 AM से 11:06 AM, 03:31 PM से 04:25 PM

गुलिक काल- 09:07 AM से 10:46 AM

भद्रा- 10:38 AM से 08:50 PM

वर्ज्य- 10:25 AM से 11:50 AM

