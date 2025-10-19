Adina Masjid or Adinath Mandir: अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर? यूसुफ पठान के पोस्ट से फिर सुर्खियों में मालदा की ऐतिहासिक धरोहर

Adina Masjid or Adinath Mandir: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर एकबार फिर बहस शुरू हो गई है। मशहूर क्रिकेटर यूसूफ पठान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अदीना मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदिना मस्जिद एक ऐतिहासिक इमारत है। जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। यह मस्जिद 1373 से 1375 ईस्वी के बीच बनी थी और उस समय यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी। यह बंगाल की स्थापत्य कला की भव्यता का उदाहरण है।''