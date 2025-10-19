Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Adina Masjid or Adinath Mandir: अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर? यूसुफ पठान के पोस्ट से फिर सुर्खियों में मालदा की ऐतिहासिक धरोहर

Adina Masjid or Adinath Mandir: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित सैकड़ों साल पुरानी अदीना मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। वजह है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने इसे 'बंगाल की स्थापत्य कला का रत्न' बताया है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Oct 19, 2025

Adina Masjid or Adinath Mandir

Adina Masjid or Adinath Mandir (Image: X/@iamyusufpathan)

Adina Masjid or Adinath Mandir: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर एकबार फिर बहस शुरू हो गई है। मशहूर क्रिकेटर यूसूफ पठान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अदीना मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदिना मस्जिद एक ऐतिहासिक इमारत है। जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। यह मस्जिद 1373 से 1375 ईस्वी के बीच बनी थी और उस समय यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी। यह बंगाल की स्थापत्य कला की भव्यता का उदाहरण है।''

सोशल मीडिया पर पठान के पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा। हजारों से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। कई लोगों ने इसे सराहा, वहीं कुछ ने सवाल उठाए की यह आदिनाथ मंदिर है।

आदिनाथ मंदिर होने का दावा

कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मस्जिद आदिनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनी है। वे इसे हिंदू-जैन वास्तुकला के निशान, जैसे शिवलिंग, गणेश प्रतिमाएं और कमल के डिजाइन से जोड़ते हैं। 2022 और 2024 में यह विवाद मीडिया और सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में रहा है।

क्या कहते हैं इतिहासकार

इतिहासकारों के अनुसार, बंगाल के सुल्तान सिकंदर शाह ने 1373-74 ईस्वी में इस विशाल मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन कई स्थानीय शोधकर्ता और पुरातत्वविद मानते हैं कि मस्जिद का ढांचा पहले से मौजूद हिंदू और बौद्ध मंदिरों के पत्थरों से बनाया गया था।

मस्जिद के नीचे के हिस्से में प्रयुक्त पत्थर और आधार संरचना प्राचीन मंदिर वास्तुकला की झलक देते हैं। कई स्तंभों और दीवारों पर कमल, मंडल, और देवमूर्तियों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग इसे आज भी आदिनाथ धाम कहते हैं और मानते हैं कि अदिना नाम आदिनाथ से ही निकला है।

एएसआई का मत

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदीना मस्जिद को “राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक” घोषित किया है। एएसआई का कहना है कि यह स्थल बंगाल सल्तनत के स्थापत्य वैभव का प्रतिनिधि है और यहां किसी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। अदीना मस्जिद भारत की उस विरासत का हिस्सा है जहां कई संस्कृतियां और कालखंड एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

भारतीय धरोहर के रूप में महत्व

अदीना मस्जिद हो या आदिनाथ मंदिर, लेकिन यह स्मारक भारत की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक है। यह इमारत हमें याद दिलाती है कि भारत की पहचान किसी एक धर्म, काल या विचार से नहीं, बल्कि विविध परंपराओं के संगम से बनी है। ऐसे स्थल हमारे अतीत की कहानियां संजोए हुए हैं जहां पत्थरों में इतिहास लिखा है और वास्तुशिल्प में युगों का मेल दिखता है।

इसलिए जरूरत है कि इन्हें विवादों से दूर रखकर भारतीय धरोहर के रूप में संरक्षित और सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस साझा विरासत को समझ सकें और उस पर गर्व कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Adina Masjid or Adinath Mandir: अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर? यूसुफ पठान के पोस्ट से फिर सुर्खियों में मालदा की ऐतिहासिक धरोहर

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kali Mata Aarti: काली पूजा से जुड़े शुभ मंत्र और आरती, दिवाली में करें विशेष उपाय

Maa Kali Mantra, Kali Mantra, Three Akshari Kali Mantra, kali mata aarti,
धर्म और अध्यात्म

Choti Diwali Upay: घर बुलाएं सुख-समृद्धि, छोटी दिवाली पर जरूर करें ये उपाय

Lakshmi,choti diwali upay, choti diwali upay in hindi, dhan labh ke liye diwali upay
धर्म और अध्यात्म

Choti Diwali 2025: आज है रूप चौदस! जानिए छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त और खास पूजा विधि

Choti Diwali 2025
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम दीपों से करें सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत, जानें दीप जलाने की सही दिशा और स्थान

Dhanteras 2025,Dhanteras 2025 Shopping,Dhanteras 2025 Diya,
धर्म और अध्यात्म

Narak Chaturdashi 2025 : नरक चतुर्दशी पर ज्योतिषी के बताएं यह खास उपाय, मिल सकती है अकाल मृत्यु से मुक्ति!

Narak Chaturdashi 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.