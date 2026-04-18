Akshaya Tritiya Baby Names: ग्रहों का अद्भुत संयोग, बन रहे 5 शुभ राजयोग, इस दिन जन्मे बच्चे माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली रखें लक्ष्मी-कुबेर से जुड़े सुंदर नाम

अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चों को विशेष रूप से भाग्यशाली माना जाता है, जहां कन्याओं को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, वहीं लड़कों के लिए कुबेर देव से जुड़े नाम रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे नाम न केवल धन, वैभव और समृद्धि का संकेत देते हैं, बल्कि बच्चे के जीवन में सफलता और स्थिरता भी लाते हैं। कुबेर देव से प्रेरित नाम रखने से बच्चे के व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये नाम बच्चे के भाग्य को सकारात्मक दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर जन्मे पुत्रों के लिए कुबेर से जुड़े अर्थपूर्ण और शुभ नाम चुनना एक अच्छा और फलदायी निर्णय माना जाता है।