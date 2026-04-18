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Akshaya Tritiya Baby Names: ग्रहों का अद्भुत संयोग, बन रहे 5 शुभ राजयोग, इस दिन जन्मे बच्चे माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली रखें लक्ष्मी-कुबेर से जुड़े सुंदर नाम

Akshaya Tritiya Baby Names Special : अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चों को बेहद भाग्यशाली माना जाता है, इसलिए उनके नाम भी शुभ और अर्थपूर्ण रखना खास माना जाता है।ऐसे में मां लक्ष्मी और कुबेर देव से जुड़े नाम बच्चे के जीवन में धन, सुख और समृद्धि के संकेत देते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 18, 2026

Akshaya Tritiya Baby Names

लक्ष्मी-कुबेर से जुड़े भाग्यशाली नाम| Freepik

Akshaya Tritiya Baby Names: 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस बार बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन लंबे समय बाद 5 प्रमुख राजयोगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। गजकेसरी, मालव्य, हर्ष, काहल और वाशी जैसे शक्तिशाली योग इस पर्व को और भी शुभ बना रहे हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ऐसे दिव्य संयोग में जन्म लेने वाले बच्चे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं और उनके जीवन में सुख-समृद्धि की प्रबल संभावना रहती है।

साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं कन्याएं और भगवान कुबेर का प्रतीक माने जाते हैं पुत्र

अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चों को विशेष रूप से भाग्यशाली माना जाता है, जहां कन्याओं को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, वहीं लड़कों के लिए कुबेर देव से जुड़े नाम रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे नाम न केवल धन, वैभव और समृद्धि का संकेत देते हैं, बल्कि बच्चे के जीवन में सफलता और स्थिरता भी लाते हैं। कुबेर देव से प्रेरित नाम रखने से बच्चे के व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये नाम बच्चे के भाग्य को सकारात्मक दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर जन्मे पुत्रों के लिए कुबेर से जुड़े अर्थपूर्ण और शुभ नाम चुनना एक अच्छा और फलदायी निर्णय माना जाता है।

Akshaya Tritiya Baby Girl Names:लड़कियों के लिए मां लक्ष्मी से जुड़े 10 नाम

  • लक्ष्मी -धन और समृद्धि की देवी
  • श्री - सौभाग्य, ऐश्वर्य और मंगल का प्रतीक
  • कमला - कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी
  • पद्मा - कमल के समान सुंदर और पवित्र
  • हिरण्यी - स्वर्ण जैसी चमक और समृद्धि वाली
  • इंदिरा - धन, वैभव और शोभा देने वाली
  • रमा - सुख, शांति और आनंद देने वाली
  • चंचला - चंचल, गतिशील और धन की देवी
  • वसुंधरा -धन-धान्य से भरपूर धरती
  • शुभांगी - शुभता और सौंदर्य से युक्त

Akshaya Tritiya Baby Boy Names: लड़कों के लिए कुबेर देव से जुड़े 10 नाम

  • कुबेर - धन के देवता, यक्षों के राजा
  • धनेश - धन के स्वामी
  • धनराज - धन और वैभव का राजा
  • निधिपाल - खजाने की रक्षा करने वाला
  • यक्षेश - यक्षों के स्वामी (कुबेर)
  • रत्नाकर - रत्नों का भंडार
  • वैभव - समृद्धि और ऐश्वर्य
  • वित्तेश - धन के देवता, कुबेर का एक नाम
  • धनंजय - धन अर्जित करने वाला
  • समृद्ध - समृद्धि और संपन्नता से भरा हुआ

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Published on:

18 Apr 2026 03:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Akshaya Tritiya Baby Names: ग्रहों का अद्भुत संयोग, बन रहे 5 शुभ राजयोग, इस दिन जन्मे बच्चे माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली रखें लक्ष्मी-कुबेर से जुड़े सुंदर नाम

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