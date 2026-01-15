Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी के पावन भजन | विष्णु शिव भजन | पितृ शांति भजन : अमावस्या की सुबह भगवान विष्णु का भजन सुनना अच्छा माना जाता है। कहते हैं, अगर मन से सुनो तो दुख–संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इस दिन पितरों को समर्पित भजन भी ज़रूर सुनें। जैसे "छोटी छोटी सी लड़ियां हीरा स जड़ी, पूर्वज आप आओ तो आनंद की घड़ी", या "तांबे की हांडी में ताता सा पानी, पूर्वज आप न्हाओ तो आनंद की घड़ी"। इन भजनों में अपने पूर्वजों के लिए प्यार और सम्मान झलकता है। साथ ही, भगवान शिव या विष्णु के भजन जैसे "रोम रोम तेरा खिल जाएगा, शिव शंकर जब मिल जाएगा" भी सुने जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर खास तौर पर शिव भजन ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि इस दिन शिव की पूजा और पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है।