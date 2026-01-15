15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी के दिन कौन से भजन सुनना सही रहता है? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, तो चलिए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 15, 2026

Amavasya Ekadashi Bhajan

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी के पावन भजन | विष्णु शिव भजन | पितृ शांति भजन (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी के पावन भजन | विष्णु शिव भजन | पितृ शांति भजन : अमावस्या की सुबह भगवान विष्णु का भजन सुनना अच्छा माना जाता है। कहते हैं, अगर मन से सुनो तो दुख–संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इस दिन पितरों को समर्पित भजन भी ज़रूर सुनें। जैसे "छोटी छोटी सी लड़ियां हीरा स जड़ी, पूर्वज आप आओ तो आनंद की घड़ी", या "तांबे की हांडी में ताता सा पानी, पूर्वज आप न्हाओ तो आनंद की घड़ी"। इन भजनों में अपने पूर्वजों के लिए प्यार और सम्मान झलकता है। साथ ही, भगवान शिव या विष्णु के भजन जैसे "रोम रोम तेरा खिल जाएगा, शिव शंकर जब मिल जाएगा" भी सुने जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर खास तौर पर शिव भजन ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि इस दिन शिव की पूजा और पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है।

अगर अमावस्या के भजन सुनने का मतलब समझना चाहें तो—

पहली बात, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद जीवन में आता है।
दूसरी बात, ये भजन सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, खासकर अमावस्या जैसे दिन जब माहौल थोड़ा भारी-सा लगता है।
तीसरी बात, शिव भजन सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसती है।

अब बात करते हैं एकादशी की

एकादशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजन सुनते हैं। जैसे "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय", "विष्णु सहस्त्रनाम", "लक्ष्मी चालीसा", "हरे कृष्णा हरे रामा", "जग में सुन्दर है दो नाम" वगैरह। इन भजनों को सुनने से मन शांत होता है, ऊर्जा मिलती है और एकादशी व्रत का फल भी मिलता है।

कुछ खास भजनों के उदाहरण:

  • "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" — ये विष्णु जी का मंत्र है, एकादशी पर इसका जाप बहुत फलदायी माना जाता है।
  • "विष्णु सहस्त्रनाम" — इसमें विष्णु के हजार नाम हैं, सुनो या पढ़ो, दोनों से पुण्य मिलता है।
  • "लक्ष्मी चालीसा" — माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए।
  • "जग में सुन्दर है दो नाम, हरि नाम, राम नाम…" — ये सुनते ही मन हल्का हो जाता है।

अगर आपको भजन खोजने हैं, तो YouTube या इंटरनेट पर "एकादशी भजन", "विष्णु भजन" या "ग्यारस माता भजन" टाइप कर सकते हैं। आपको कई अच्छे भजन, व्रत कथाएं और लिरिक्स मिल जाएंगे।

ग्यारस यानी एकादशी के दिन कुछ चलन में रहने वाले भजनों के बोल भी सुनने को मिलते हैं, जैसे -

"ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार व्रत बड़ा ग्यारस का",
"मनै ग्यास का कीर्तन कराया सखियों",
"भोजन ना करूं मैं आज, आज मेरी ग्यारस है",
"तेरे पे रखा सच्चा ध्यान मेरी ग्यारस माता" वगैरह।

इन भजनों को गाकर या सुनकर लोग ग्यारस माता को खुश करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और अपने व्रत को सफल मानते हैं। कुल मिलाकर, अमावस्या और एकादशी दोनों ही दिन भजन के लिए खास हैं। भजन सुनो, मन लगाओ और अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और पितरों का आशीर्वाद पाओ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 03:04 pm

Published on:

15 Jan 2026 02:43 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

Vedic Astrology
धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग 15 जनवरी 2026: श्री शीतलनाथ जयंती, गंडमूल योग और ग्रह गोचर का दुर्लभ संयोग, पढ़ें आज का संपूर्ण पंचांग

Panchang Today 15 January 2026
धर्म/ज्योतिष

भगवान के दर्शन कैसे मिलते हैं? प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश और साक्षी गोपाल की कथा

Premanand Ji Maharaj
धर्म और अध्यात्म

14 जनवरी 2026: 30-35 साल बाद मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, जानें पुण्य फल

Makar Sankranti and Shattila Ekadashi 2026
त्योहार

मकर संक्रांति 2026 :जानिए क्या करें क्या न करें, दान नियम और राशि अनुसार दान से जुड़ी पूरी जानकारी

Makar Sankranti 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.