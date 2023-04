Baisakhi 2023: बैसाखी कल, नवविवाहिताएं जरूर कर लें ये काम, दांपत्य जीवन में हमेशा बनी रहेगी मिश्री सी मिठास

भोपालPublished: Apr 13, 2023 01:32:11 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Baisakhi 2023: remedies for newly married women to be happy always, Baisakhi ke Upay: इसीलिए शास्त्रों में नवविवाहिताओं के लिए बैसाखी के दिन के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि यदि इन उपायों को किया जाए, तो नवविवाहिताओं का दांपत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से पति दीर्घायु बनते हैं और वैवाहिक जीवन मिश्री जैसा बना रहता है।