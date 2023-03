Chaitra Navratri 2023: नवरात्रि आने से पहले जरूर कर लें घर के ये जरूरी काम, वरना मां दुर्गा की नाराजगी कर सकती है कंगाल

भोपालPublished: Mar 15, 2023 04:48:16 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra Navratri 2023: Do this work before navratri to please durga maa: माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा आपके घर में खुद चलकर आती हैं, यदि वह गंदगी देखती हैं तो नाराज होती हैं और बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ-सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीजों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए...क्योंकि ये चीजें घर के लिए अशुभ मानी गई हैं...