Chaitra Navratri 2026: कलश स्थापना के दूसरे या तीसरे दिन पीरियड्स आ जाएं तो जानें मां दुर्गा की पूजा और व्रत से जुड़े जरूरी नियम

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र का पावन पर्व जहां श्रद्धा, भक्ति और नियमों का प्रतीक है, वहीं इस दौरान महिलाओं के मन में कुछ व्यावहारिक सवाल भी उठते हैं। खासतौर पर जब कलश स्थापना के दूसरे या तीसरे दिन पीरियड्स शुरू हो जाए, तो कई लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या इस स्थिति में व्रत और पूजा जारी रखी जा सकती है या नहीं, इसे लेकर अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। दरअसल, पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे लेकर अपराधबोध रखना सही नहीं माना जाता। ऐसे में ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा से जानते हैं कि शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार इस स्थिति में क्या करना उचित होता है।