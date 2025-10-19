Choti Diwali Upay: घर बुलाएं सुख-समृद्धि, छोटी दिवाली पर जरूर करें ये उपाय

Choti Diwali tips for prosperity|फोटो सोर्स – Freepik
Choti Diwali Upay: छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, खुशियों और नई उम्मीदों का त्योहार है। इस दिन विशेष उपाय करके आप न केवल अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का वास कर सकते हैं, बल्कि जीवन की परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। छोटे-छोटे लेकिन प्रभावशाली इन 5 अचूक उपायों को अपनाकर धन-वैभव के साथ-साथ परिवार में सौभाग्य और खुशहाली भी बनी रहती है। आइए, इस छोटी दिवाली पर करें ये आसान उपाय ।
दिवाली के मौके पर दीप जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। छोटी दिवाली के दिन घी के दीपक जलाकर उन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर रखना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
छोटी दिवाली के दिन घर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर उस जगह की जहाँ धन रखा जाता है या तिजोरी होती है। यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी का वास सिर्फ स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर होता है। इस दिन गंगाजल से पूरे घर का शुद्धिकरण करना भी शुभ माना जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहे, तो छोटी दिवाली पर श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसकी नियमित पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।
हिंदू परंपरा में शंख को बेहद शुभ माना गया है। छोटी दिवाली पर दक्षिणावर्ती शंख को बजाना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक भी है। इस शंख को पूजा स्थल पर रखना विशेष फलदायी माना जाता है।
तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा गया है। छोटी दिवाली पर सुबह और शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना और उसकी पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
छोटी दिवाली की शाम को मुख्य दरवाज़े के बाहर तेल का दीया जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर होती है।
घर के पूजा स्थल या भगवान की मूर्ति के सामने दीया जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह देवी-देवताओं को प्रसन्न करता है और घर में सुख-शांति लाता है।
रसोईघर में भी दीप जलाना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। खासकर cooking gas या चूल्हे के पास दीया रखने से आर्थिक स्थिरता बढ़ती है।
घर के चारों कोनों में दीपक जलाना घर को सारी दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और वास्तु दोषों को कम करता है।
दीपक को खिड़की या बालकनी में जलाने से घर के अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलता है, जिससे मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है।
