Choti Diwali Upay: घर बुलाएं सुख-समृद्धि, छोटी दिवाली पर जरूर करें ये उपाय

Choti Diwali Upay: छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, खुशियों और नई उम्मीदों का त्योहार है। इस दिन विशेष उपाय करके आप न केवल अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का वास कर सकते हैं, बल्कि जीवन की परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। छोटे-छोटे लेकिन प्रभावशाली इन 5 अचूक उपायों को अपनाकर धन-वैभव के साथ-साथ परिवार में सौभाग्य और खुशहाली भी बनी रहती है। आइए, इस छोटी दिवाली पर करें ये आसान उपाय ।