Diwali Wishes in Hindi​: रोशनी, रिश्ते और खुशियां – भेजिए दिल को छू जाने वाली दिवाली शुभकामनाएं

Festival of Lights Wishes|फोटो सोर्स – Freepik
Happy Diwali Wishes in Hindi:दिवाली, जो कि उजाले और खुशियों का त्योहार है, हर साल न केवल हमारे घरों को रोशन करता है, बल्कि हमारे दिलों को भी जोड़ता है। दिवाली 2025 का यह पर्व अपने साथ नई उम्मीदें, नए रिश्ते और अपार खुशियां लेकर आता है। इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को दिल से निकली हुई दिवाली शुभकामनाएं भेजना बेहद जरूरी होता है, जो उनके दिलों को छू जाएं और इस त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा दें।चाहे आप दोस्तों को, परिवार को या सहकर्मियों को शुभकामनाएं भेज रहे हों, सही दिवाली कोट्स और विशेज आपके प्यार और आशीर्वाद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपके लिए चुनिंदा और खास दिवाली 2025 के प्रेरणादायक और सुंदर शुभकामनाएं लेकर आए हैं।
जगमगाएं दीपक हर द्वार,
सजे रंगोली, महके प्यार।
खुशियों का हो हर पल त्योहार,
दिवाली 2025 हो आपके लिए बेहद शानदार!"
"ना हो घर अंधेरों से भरा,
ना हो मन किसी चिंता से डरा।
इस दिवाली 2025 पर हो हर सपना पूरा,
आपका जीवन हो दीपों जैसा सुगंधित और खिला!"
"लक्ष्मी माता का हो आशीर्वाद,
गणेश जी का हो सदा साथ।
दीयों की रौशनी से हो उजियारा,
दिवाली 2025 लाए खुशियों का किनारा!"
"इस बार पटाखे नहीं,
प्रकृति की शांति सजाएं।
दिलों में प्रेम के दीप जलाएं,
दिवाली 2025 को यादगार बनाएं!"
"दीप जले, मन खिले,
हर कोना रौशनी से मिले।
दिवाली 2025 में हो सबका भला,
यही शुभकामना सबसे पहले और सबसे प्यारा!"
"इस बार की दिवाली हो खास,
हर घर में आए लक्ष्मी का वास।
हर मन हो शांत, हर रिश्ते में मिठास,
दिवाली 2025 हो अपार उल्लास!"
"न हो कोई तकरार, न हो मन में भार,
हर दिल में बसें खुशियां अपार।
दिवाली 2025 हो नई शुरुआत का त्यौहार!"
"जब दीप जलें, तो मन भी जले,
बुराईयां अंदर की खुद से टले।
दिवाली 2025 हो आत्मा के उजाले की मिसाल!"
"रंगोली से सजे आंगन,
दीपों से चमके घर।
दिवाली 2025 लाए
हर दिन नई उमंग, नया सवेर!"
"सिर्फ मिठाइयों से नहीं,
मिठास दिलों में घोले।
इस दिवाली 2025 पर
हर कोई प्रेम से बोले!"
दीप जलते रहे अपनों के पास, रोशन हो हर राह, खुशियों का हो उजास। शुभ दीपावली!"
"अंधकार पर हो उजाले की जीत, यही है दीपावली का संदेश रीत।"
"इस दिवाली जलाएं सिर्फ दीप, दिलों में नफ़रत नहीं।"
"दीपों की तरह आपका जीवन भी चमकता रहे, यही शुभकामना है हमारी इस पावन पर्व पर।"
"दीवाली है रौशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान अपार।"
"हर दीप जलाए नई उम्मीद, हर रंगोली सजाए खुशियों की बौछार।"
"दिवाली का प्रकाश आपके जीवन से अंधकार को मिटाए और नई शुरुआत लाए।"
"प्रेम, शांति और उल्लास का हो त्योहार, यही है दिवाली का असली उपहार।"
"दीयों की रौशनी से सब अंधेरे दूर हों, और जीवन सुख-शांति से भरपूर हो।"
"इस दिवाली दिलों को जोड़ो, न कि पटाखों से शोर करो।"
दीप जलाओ, खुशियां फैलाओ,
दिवाली में सबको प्यार बांटो।
शुभ दीपावली 2025!”
“रौशनी से भर दो हर दिल को,
दिवाली मनाओ हंस के सब मिल के।”
“पटाखे कम, प्यार ज्यादा,
दिवाली 2025 में यही है सच्चा मजा!”
“दीपों की जगमगाहट में खो जाओ,
दिवाली की खुशियां दिल से मनाओ।”
“दिवाली है खुशियों का त्योहार,
सबके दिलों में हो प्यार अपार।”
“रंग-बिरंगी दिवाली आई है,
खुशियों की सौगात लाई है।”
“दिवाली की रोशनी से अपने सपनों को सजाओ,
नई उम्मीदों के साथ 2025 में आगे बढ़ जाओ।”
“घर-आंगन दीपों से रोशन हो,
दिल में बस प्यार और सम्मान हो।”
“दिवाली की मिठास हर दिल तक पहुंचे,
खुशियों का ये पर्व सबको खूब भाए।”
“चमकते दीप, मीठी बातें,
दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!
