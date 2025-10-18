Diwali 2025: सूरज से जुड़ा है दीया के जन्म का धार्मिक किस्सा, जानिए इससे जुड़ी मान्यता और तथ्य

एक किवंदती के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करते-करते सात घोड़ों के रथ पर बैठे-बैठे जब सूर्य देवता बहुत थक गए और उन्होंने विश्राम करना चाहा। ऐसे में उन्होंने देवताओं से पूछा कि है कोई जो मुझे अवकाश दे सके और सृष्टि के अंधकार को दूर कर सकें? इस पर सभी एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी जोकि अंधकार को पराजित कर सके, तभी सूर्य के ही अंश से जन्मे एक नन्हे से दीपक ने सूर्य के प्रश्न का उत्तर दिया कि मुझमें अंधकार को चीरने की क्षमता है। दीपक यानी सूर्याश समवो दीप'। मानव जन्म के बाद अग्नि का आविष्कार और दीपक का उद्भव हुआ। मानव ने लगभग एक लाख वर्ष पूर्व जंगल की आग के उपयोग को समझा। उसे इस अग्नि के तीन उपयोग नजर आए। प्रकाश, ऊष्मा और भोजन पकाने का माध्यम। पुरातत्व काल के स्थानों की खुदाई में भी चार से आठ हजार साल पुराने सिंधु उत्तर वैदिक, कुषाण, गुर्जर, प्रतिहार वंश और मोहनजोदड़ो कालीन खुदाई में मिट्टी के दीपक मिले हैं।