Bollywood Diwali Party: प्री-दिवाली Bash में Gen Z का ग्लैमरस लहंगा और साड़ी स्टाइल, आप भी आजमाएं ये ट्रेंड

Bollywood Diwali Party: मनीष मल्होत्रा की प्री-दिवाली सेलिब्रेशन में Gen Z सेलेब्स ने अपने ग्लैमरस लहंगों और साड़ियों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।अगर आप भी अपनी दिवाली पार्टी में चमक बिखेरना चाहते हैं, तो Gen Z का यह स्टाइल आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 14, 2025

Bollywood festive season fashion inspiration|फोटो सोर्स – Patrika.com

Bollywood Diwali Party: दिवाली का त्योहार सिर्फ रौशनी और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फैशन का भी खास मौका होता है। इस बार मनीष मल्होत्रा की प्री-दिवाली सेलिब्रेशन में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की सालाना दिवाली पार्टी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और शानदार पार्टियों में से एक मानी जाती है। वहीं, इस प्री-दिवाली पार्टी में Gen Z सेलेब्स ने अपने ग्लैमरस लहंगों और साड़ियों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अगर आप भी अपनी दिवाली पार्टी में चमक बिखेरना चाहते हैं, तो Gen Z का यह स्टाइल आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।

Suhana Khan

Suhana Khan ने अपनी साड़ी लुक में रेट्रो और री-सायकल्ड एलिमेंट्स का खूबसूरती से मेल दिखाया। पर्पल कलर की डिजाइनर साड़ी को उन्होंने स्टाइलिश कमरबंद और मॉडर्न ब्लाउज के साथ पेयर किया। उनका यह लुक रॉयल और सस्टेनेबल फैशन का परफेक्ट बैलेंस था।

Ananya Panday

Ananya Panday का ऑफ-व्हाइट लहंगा डिजाइनर डिटेलिंग और बॉडी-हगिंग स्टर्न लहंगे के साथ एक मिनिमल लेकिन महंगे लुक का अहसास दे रहा था। स्टेटमेंट ईयररिंग्स और म्यूट ईफेक्ट वाले मेकअप ने उनके लुक को और निखारा। इस लुक में साफ था कि कम में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है।

Veer Pahariya


Veer Pahariya और Tara Sutaria ने इस पार्टी में कपल डेब्यू किया और सभी की निगाहें इन पर टिक गईं। Veer ने लॉन्ग नेक कुर्ता और सफेद दुपट्टे में क्लासिक लेकिन फ्रेश लुक कैरी किया, वहीं Tara Sutaria का लुक बिल्कुल परी जैसी चमक बिखेरता नजर आया।

Tara Sutaria

Tara ने Manish Malhotra की शैम्पेन-गोल्ड साड़ी पहनी, जिसमें हाथ की कढ़ाई और क्रिस्टल वर्क था। इसे उन्होंने स्ट्रक्चर्ड बस्टियर ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो कमरे की हर रौशनी में चमक रहा था। मेकअप मिनिमल लेकिन लुक मैक्सिमम एलिगेंट था ।

Khushi Kapoor

Khushi Kapoor ने पर्ल टोंड साड़ी के साथ स्लिक बन और क्लीन मेकअप को चुना। उनका लुक मिनिमलिस्टिक था लेकिन हर एंगल से सोफिस्टिकेटेड था । बिना ओवरड्रेसिंग के उन्होंने बताया कि कैसे कम बोलने वाले लुक्स भी बहुत कुछ कह जाते हैं।

Diwali 2025

14 Oct 2025 12:08 pm

14 Oct 2025 11:22 am

