Bollywood Diwali Party: प्री-दिवाली Bash में Gen Z का ग्लैमरस लहंगा और साड़ी स्टाइल, आप भी आजमाएं ये ट्रेंड

Bollywood Diwali Party: दिवाली का त्योहार सिर्फ रौशनी और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फैशन का भी खास मौका होता है। इस बार मनीष मल्होत्रा की प्री-दिवाली सेलिब्रेशन में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की सालाना दिवाली पार्टी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और शानदार पार्टियों में से एक मानी जाती है। वहीं, इस प्री-दिवाली पार्टी में Gen Z सेलेब्स ने अपने ग्लैमरस लहंगों और साड़ियों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अगर आप भी अपनी दिवाली पार्टी में चमक बिखेरना चाहते हैं, तो Gen Z का यह स्टाइल आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।