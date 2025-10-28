Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर 5 दिव्य उपाय, जिनसे आपके जीवन में आ सकती है ऐश्वर्य और समृद्धि

Dev Uthani Ekadashi 2025 Upay: सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पावन दिन कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी है, जिसे देवउठनी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार, इसी दिन विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और इसी के साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस अवसर पर तुलसी विवाह किया जाता है। यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर तुलसी की पूजा भी की जाती है, जिसे घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन करने वाले 5 उपाय, जिनके करने से घर और जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है।