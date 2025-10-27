Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी ग्यारस पर वृषभ राशि के जातक चावल चीनी करें दान, जानिए 12 राशियों के हिसाब से दान की चीजें

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र तिथि है। यह तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से पूजा, उपवास और दान का महत्व होता है।श्रीहरि के आशीर्वाद से आपकी किस्मत बदल सकती है और आप जीवन में नकारात्मकता से उबरकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। जानिए यहां देवउठनी एकादशी के दिन किस राशि को क्या दान करना चाहिए।