Durga Stuti Path Niyam : मां दुर्गा स्तुति पाठ का सही नियम जानिए, ना करें ये गलतियां

Durga Stuti Path Niyam : शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही हर घर में मां दुर्गा की भक्ति का माहौल छा जाता है। नौ दिनों तक मां भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा स्तुति का पाठ करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। लेकिन शास्त्रों में इस दिव्य पाठ के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर नियमों का पालन न किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं मां दुर्गा स्तुति पाठ का सही तरीका और इसके नियम।