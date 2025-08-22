Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणपति बप्पा कब आएंगे घर 26 या 27 अगस्त? जानें मूर्ति स्थापना का सही मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणपति बप्पा का आगमन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, उल्लास और मिलन का प्रतीक है। साल भर भक्त इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब विघ्नहर्ता हमारे घर पधारेंगे और जीवन को खुशियों, सौभाग्य और समृद्धि से भर देंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी का महत्व पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी रौनक देखते ही बनती है। पंडालों की सजावट, ढोल-ताशों की गूंज और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है।हर वर्ष की तरह, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। आइए जानें, इस साल गणेश चतुर्थी किस तिथि को पड़ रही है।