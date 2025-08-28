Ganesh Visarjan Muhurat 2025: तीसरे दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, कब कहें ‘पुन्हा या बप्पा’? जानें पूरी सूची और सही मुहूर्त

Ganesh Visarjan Muhurat 2025: गणेशोत्सव का आगाज हर साल भक्ति और उल्लास के साथ होता है। गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु बप्पा को घर लाते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और पूरे 10 दिनों तक उत्सव का आनंद लेते हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार बप्पा की विदाई अनंत चतुर्दशी के दिन होती है, लेकिन कई लोग अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार डेढ़, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं।इस बार 2025 में विसर्जन के लिए कई शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। आइए जानते हैं किस दिन और किस समय बप्पा को “पुन्हा या बप्पा” कहकर विदाई दी जा सकती है।