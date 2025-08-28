Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ganesh Visarjan Muhurat 2025: तीसरे दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, कब कहें ‘पुन्हा या बप्पा’? जानें पूरी सूची और सही मुहूर्त

Ganesh Visarjan Muhurat 2025: परंपरा के अनुसार बप्पा की विदाई अनंत चतुर्दशी के दिन होती है, लेकिन कई लोग अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार डेढ़, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 28, 2025

Ganesh Utsav 2025,ganesh visarjan 2025,ganesh festival, ganesh visarjan 2025 muhurat,
Ganesh Visarjan Auspicious Timings 2025|फोटो सोर्स- Freepik

Ganesh Visarjan Muhurat 2025: गणेशोत्सव का आगाज हर साल भक्ति और उल्लास के साथ होता है। गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु बप्पा को घर लाते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और पूरे 10 दिनों तक उत्सव का आनंद लेते हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार बप्पा की विदाई अनंत चतुर्दशी के दिन होती है, लेकिन कई लोग अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार डेढ़, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं।इस बार 2025 में विसर्जन के लिए कई शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। आइए जानते हैं किस दिन और किस समय बप्पा को “पुन्हा या बप्पा” कहकर विदाई दी जा सकती है।

तीसरे दिन गणेश विसर्जन – 29 अगस्त 2025

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत): 05:58 AM – 10:46 AM
अपराह्न (शुभ): 12:22 PM – 01:58 PM
सायं (चर): 05:10 PM – 06:46 PM
रात्रि (लाभ): 09:34 PM – 10:58 PM

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi Image: देशभर में गणेशोत्सव धूम, गणपति बाप्पा का पहला लुक हुआ वायरल, देखिए तस्वीरें
धर्म और अध्यात्म
गणेशोत्सव 2025 पंडाल झांकी,Ganesh Chaturthi 2025 ka pehla look,Ganesh Chaturthi

पांचवें दिन गणेश विसर्जन – 31 अगस्त 2025

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत): 07:34 AM – 12:21 PM
अपराह्न (शुभ): 01:57 PM – 03:32 PM
सायं (शुभ, अमृत, चर): 06:44 PM – 10:57 PM
रात्रि (लाभ): 01:46 AM – 03:10 AM

सातवें दिन गणेश विसर्जन – 2 सितंबर 2025

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत): 09:10 AM – 01:56 PM
अपराह्न (शुभ): 03:31 PM – 05:06 PM
सायं (लाभ): 08:06 PM – 09:31 PM
रात्रि (शुभ, अमृत, चर): 10:56 PM – 03:10 AM
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 6 सितंबर, सुबह 03:12
चतुर्दशी तिथि समाप्त: 7 सितंबर, सुबह 01:41


अनंत चतुर्दशी – 6 सितंबर 2025

सुबह (शुभ): 07:36 AM – 09:10 AM
दोपहर से शाम (चर, लाभ, अमृत): 12:19 PM – 05:02 PM
सायं (लाभ): 06:37 PM – 08:02 PM
रात्रि (शुभ, अमृत, चर): 09:28 PM – 01:45 AM
उषाकाल (लाभ, 7 सितंबर): 04:36 AM – 06:02 AM

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: गणपति को प्रिय हैं ये 10 भोग, इस गणेश चतुर्थी रोज अर्पण करें अलग प्रसाद
लाइफस्टाइल
Ganesh ji bhog, ganesh ji bhog prasad, ganesh ji bhog list, ganesh chaturthi 2025,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

Published on:

28 Aug 2025 03:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ganesh Visarjan Muhurat 2025: तीसरे दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, कब कहें ‘पुन्हा या बप्पा’? जानें पूरी सूची और सही मुहूर्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.