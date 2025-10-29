Gopashtami Date 2025: कब है गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त? जानिए तारीख, समय और इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा

माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को गोप-सखाओं की तरह सजाया। सिर पर मोरपंख का मुकुट, पैरों में घुंघरू और सुंदर वस्त्र पहनाए। जब माँ उन्हें पादुका पहनाने लगीं, तो कृष्ण बोले, “मां, यदि आप सभी गायों और गोप-सखाओं को भी पादुका पहनाएंगी, तभी मैं पहनूंगा।” कृष्ण के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से यशोदा का हृदय भावुक हो उठा।

इसके बाद कृष्ण ने गायों की पूजा की, उनकी परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। फिर बिना पादुका पहने ही गोचारण के लिए निकल पड़े।ब्रज में एक और कथा प्रचलित है, राधारानी भी कृष्ण के साथ गोचारण जाना चाहती थीं, लेकिन स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों के साथ गोप का वेश धारण किया और समूह में शामिल हो गईं। लेकिन भगवान ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इसी लीला की स्मृति में गोपाष्टमी के दिन ब्रज के मंदिरों में राधारानी का गोप-सखा के रूप में विशेष श्रृंगार किया जाता है।एक अन्य मान्यता के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अँगुली पर उठाकर गोप-गोपियों और गायों की रक्षा की थी। अष्टमी के दिन ही उन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।



