Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

30 तारीख को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से आपके मन में नए विचार आ सकते हैं और आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शुक्र की इस स्थिति के साथ, आप देख सकते हैं कि कैसे आपके घर में अधिक सामंजस्य स्थापित होने लगता है। धनु राशि के दौरान आप अपने घर को सुंदर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शुक्र आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ कुछ सुखद पल भी जोड़ सकता है। बृहस्पति की ऊर्जा का प्रवाह ग्रहण काल ​​की तुलना में आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वासी बना सकता है।