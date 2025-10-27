Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

Shani Dev Margi And Budh Vakri : नवंबर 2025 राशिफल: इन 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है, खत्म होंगी सारी परेशानियां (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Shani Dev Margi And Budh Vakri : November 2025 Horoscope : नवंबर 2025 के महीने में तीन राशियों के लिए मुश्किल समय आखिरकार खत्म हो जाएगा। परिवर्तनशील राशियों के लिए नवंबर एक शक्तिशाली समय होगा, क्योंकि वे एक साथ एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं और एक नया अध्याय समाप्त कर सकते हैं।
4 तारीख को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा और 5 तारीख को पूर्णिमा वृषभ राशि में होगी, जो हमें प्रेम और नियंत्रण का पाठ पढ़ाएगी। 9 तारीख को धनु राशि में बुध वक्री होगा और 18 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 20 तारीख को वृश्चिक राशि में अमावस्या, सुलह और उपचार से संबंधित बुध के विषयों को बढ़ाएगी।
27 तारीख को शनि मार्गी हो जाएगा, जिससे उन्हें यह विचार करने का अवसर मिलेगा कि पिछले दो वर्षों में इस गोचर ने उन्हें कैसे बदल दिया है। शनि ने कई बदलाव लाए हैं और इस गोचर के कष्टों और कठिनाइयों से गुजरने के बाद उन्हें अपनी ताकत और साहस का एहसास भी कराया है। वृश्चिक राशि में बुध भी 29 तारीख को मार्गी हो जाएगा, जिसका प्रभाव बुध-शासित राशियों और सभी जल राशियों पर पड़ेगा।
बुध और शनि, मार्गी अवस्था में, इन तीन ज्योतिषीय राशियों को अपनी नई यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करेंगे। यह ग्रहण ऊर्जा के प्रभाव में एक बदलाव होगा; आगे बढ़ते हुए खुद पर और अपने काम पर अधिक गर्व महसूस करेंगे।
कन्या के लिए अच्छी खबर। नवंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कठिन समय समाप्त हो रहा है। क्योंकि मंगल आपकी राशि के साथ वर्गाकार होकर आपको आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है। अब वे परीक्षाएं और सबक बहुत स्पष्ट लगने लगे हैं। 27 तारीख को शनि मार्गी हो जाएगा और 29 तारीख को आपका स्वामी बुध वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएगा, जिससे यह आपके लिए अपनी योजनाओं और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक अवधि बन जाएगी।
आप दोस्तों, सहकर्मियों या सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और काम निपटा सकते हैं। मीन राशि में शनि कुछ वर्षों से आपके रिश्तों के क्षेत्र में विराजमान है, और अब जब यह मार्गी हो गया है, तो यह मेष राशि में पुनः प्रवेश करने से पहले अपनी शेष बची हुई अंतिम डिग्री पूरी करने की तैयारी कर रहा है। क्या आपने अपनी सीमाओं का सम्मान किया है? क्या आपने अपने दोस्तों और साझेदारों के साथ ईमानदारी से संवाद किया है? शनि आपको इन सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
30 तारीख को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से आपके मन में नए विचार आ सकते हैं और आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शुक्र की इस स्थिति के साथ, आप देख सकते हैं कि कैसे आपके घर में अधिक सामंजस्य स्थापित होने लगता है। धनु राशि के दौरान आप अपने घर को सुंदर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शुक्र आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ कुछ सुखद पल भी जोड़ सकता है। बृहस्पति की ऊर्जा का प्रवाह ग्रहण काल की तुलना में आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वासी बना सकता है।
मिथुन राशि वालों, नवंबर 2026 में आपके कठिन समय का अंत हो जाएगा। एक परिवर्तनशील राशि होने के नाते, बुध और शनि के वक्री होने से गतिरोध और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। मंगल ने आपके रिश्तों के क्षेत्र में नाटकीय बदलाव ला दिया होगा। हालांकि, अब जब नवंबर का महीना समाप्त हो रहा है, तो चीजें बदलने लगी हैं। 27 तारीख को शनि मार्गी हो जाएगा, जिससे आपके पेशेवर क्षेत्र में और शांति आएगी।
दूसरों के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाएगा। आप यह भी देख सकते हैं कि आपके बॉस या मेंटर पिछले साल आपके विकास को कैसे देख रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि आपने पिछले दो वर्षों में क्या सीखा है और आपने अपने कौशल को कैसे बढ़ाया है।
यदि आपको नेतृत्व के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो इस पर विचार करें कि इससे दूसरों के साथ आपके संबंधों में कैसे सुधार हुआ है। अगले कुछ महीनों में स्थिति बदलेगी, इसलिए आपने जो सीखा है उसे लागू करें और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। शनि का यह गोचर आपको गर्मियों की शुरुआत में शुरू हुए मेष राशि में शनि के गोचर की याद दिला सकता है, जो आपको दिखाएगा कि आपको अपने विस्तार और व्यक्तिगत विकास को जारी रखने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है।
29 तारीख को बुध मार्गी हो जाएगा, जिससे आप खुद को प्राथमिकता दे पाएंगे। अगर आपने अपना ख्याल रखना नजरअंदाज किया है, तो अगले कुछ हफ़्ते आपको फिर से पटरी पर ला देंगे, क्योंकि महीने का आखिरी हफ़्ता आपको सिखाएगा कि कैसे खुद पर प्यार बरसाया जाए।
मीन राशि वालों, नवंबर 2026 में आपके कठिन समय का अंत हो जाएगा। महीने की शुरुआत में मंगल ग्रह के कारण आपको खुद पर संदेह हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में, ऊर्जा अधिक नियंत्रणीय लग सकती है। चूँकि शनि पिछले कई वर्षों से आपकी राशि में है, इसलिए नवंबर एक प्रभावशाली कहानी लेकर आ रहा है। यह आपको दिखाएगा कि अब आप दो साल पहले जैसे नहीं रहे। शनि ने आपको नए सिरे से अपना कवच बनाने का अवसर दिया है; इसने आपको अपनी आवाज़ खोजने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अवसर दिया है।
शनि 27 तारीख को मार्गी हो जाएगा। यह गोचर भले ही बाधाएं लेकर आया हो, लेकिन अब आपके लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का समय है। बुध भी 29 तारीख को मार्गी हो जाएगा, जिससे आप अधिक दृढ़ और सशक्त बनेंगे। आपके लिए अपनी शिकायतें व्यक्त करना या अपनी राय साझा करना आसान हो जाएगा।
