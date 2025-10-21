Govardhan Puja 2025: दिवाली के अगले दिन कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

कथा के अनुसार, एक बार ब्रजवासी वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। बाल कृष्ण ने यह देखकर अपनी माता यशोदा से पूछा कि यह सब किसके लिए हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए है, तो उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसकी हरी-भरी घास पर हमारी गायें चरती हैं और जिसकी कृपा से ही वर्षा होती है।