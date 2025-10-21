Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

आप दीपदान और सजावट सामग्री के लिए रंगोली के रंग या फूलों की पंखुड़ियां के साथ ही कम से कम 21 मिट्टी या धातु के दीपक, दीपदान थाली और बंदनवार (आम या अशोक पत्र) गाय के लिए चारा जरूर रखें। यह गोवर्धन पूजन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार इन सभी सामग्रियों के साथ आप घर पर ही गोवर्धन पूजा पूर्ण विधि से कर सकते हैं और भगवान श्रीकृष्ण तथा गो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।