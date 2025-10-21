Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजन 2025 इस बार 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। जानें गोवर्धन पूजा की पूरी सामग्री सूची, अन्नकूट भोग, दीपदान और सजावट के लिए जरूरी सामान की जानकारी।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 21, 2025

Govardhan Puja

Govardhan Puja (photo- gemini ai)

Govardhan Puja Samagri List In Hindi : हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली के अगले दिन आता है। इस बार गोवर्धन पूजन 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि दो दिन रहने के कारण इस वर्ष गोवर्धन पूजा बुधवार को मनाई जाएगी।

गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्मृति में भक्तजन श्रद्धा से यह पर्व मनाते हैं। इसका संदेश है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को यह सिखाया था कि हमें प्रकृति की पूजा और संरक्षण करना चाहिए।

गोवर्धन पूजन के लिए आवश्यक सामग्री सूची

मुख्य पूजन सामग्री

  • गोबर – गोवर्धन पर्वत का आकार बनाने के लिए
  • मिट्टी के दीपक (दीये) – पूजा और दीपदान के लिए
  • घी और बाती (रुई) – दीपक जलाने में उपयोग के लिए
  • गंगाजल या शुद्ध जल – आचमन और छिड़काव हेतु
  • आम के पत्ते – कलश सजावट के लिए
  • नारियल और सुपारी – कलश पर स्थापित करने के लिए
  • सिक्के या मुद्रा – समृद्धि के प्रतीक स्वरूप

अन्नकूट एवं भोग सामग्री

  • चावल, गेहूं, दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री
  • ताजे फल – केला, सेब, अनार आदि
  • सूखे मेवे – काजू, बादाम, किशमिश
  • मिठाइयां – पेड़ा, लड्डू, खीर आदि
  • 56 भोग की सामग्री (जितनी संभव हो तैयार करें)

पूजन और सजावट सामग्री

  • लाल कपड़ा – पूजन स्थान पर बिछाने के लिए
  • पंचामृत – दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण
  • कपूर और अगरबत्ती – आरती और सुगंध हेतु
  • पुष्प और पुष्पमाला – विशेष रूप से गेंदे के फूल
  • तुलसी पत्र – श्रीकृष्ण को अर्पण के लिए
  • रोली, हल्दी, अक्षत (चावल)
  • पान के पत्ते और लौंग – आरती में उपयोग के लिए
  • घंटी – पूजन के समय बजाने हेतु

दीपदान और सजावट सामग्री

आप दीपदान और सजावट सामग्री के लिए रंगोली के रंग या फूलों की पंखुड़ियां के साथ ही कम से कम 21 मिट्टी या धातु के दीपक, दीपदान थाली और बंदनवार (आम या अशोक पत्र) गाय के लिए चारा जरूर रखें। यह गोवर्धन पूजन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार इन सभी सामग्रियों के साथ आप घर पर ही गोवर्धन पूजा पूर्ण विधि से कर सकते हैं और भगवान श्रीकृष्ण तथा गो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Govardhan Puja 2025: नोट करें गोवर्धन पूजा कब है? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और इस पर्व का पौराणिक महत्व
धर्म और अध्यात्म
Govardhan Puja 2025, Govardhan Puja 2025 date, Govardhan Puja 2025 muhurat,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 10:23 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Govardhan Puja 2025: दिवाली के अगले दिन कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025 Deepak Muhurat : दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम, जानें पहला दीया कहां और कब जलाएं

Diwali 2025
धर्म/ज्योतिष

Kartik Amavasya 2025: कार्तिक अमावस्या पर करें ये 5 महाउपाय, हर रोग-दोष हो सकता है दूर

Kartik Amavasya 2025
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें इन दिव्य मंत्रों और स्तुतियों का पाठ, मिल सकते हैं सौभाग्य और समृद्धि

Govardhan Puja 2025, Govardhan Puja mantra, Govardhan Puja stuti,
धर्म और अध्यात्म

Laxmi Chalisa Lyrics in Hindi: दिवाली पर जरूर पढ़ें लक्ष्मी चालीसा, बदल सकती है आपकी किस्मत!

Laxmi Chalisa Lyrics in Hindi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.