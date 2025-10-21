Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

Govardhan Puja (photo- gemini ai)
Govardhan Puja Samagri List In Hindi : हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली के अगले दिन आता है। इस बार गोवर्धन पूजन 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि दो दिन रहने के कारण इस वर्ष गोवर्धन पूजा बुधवार को मनाई जाएगी।
गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्मृति में भक्तजन श्रद्धा से यह पर्व मनाते हैं। इसका संदेश है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को यह सिखाया था कि हमें प्रकृति की पूजा और संरक्षण करना चाहिए।
आप दीपदान और सजावट सामग्री के लिए रंगोली के रंग या फूलों की पंखुड़ियां के साथ ही कम से कम 21 मिट्टी या धातु के दीपक, दीपदान थाली और बंदनवार (आम या अशोक पत्र) गाय के लिए चारा जरूर रखें। यह गोवर्धन पूजन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार इन सभी सामग्रियों के साथ आप घर पर ही गोवर्धन पूजा पूर्ण विधि से कर सकते हैं और भगवान श्रीकृष्ण तथा गो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
