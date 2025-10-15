Govardhan Puja 2025: नोट करें गोवर्धन पूजा कब है? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और इस पर्व का पौराणिक महत्व



गोवर्धन पूजा का इतिहास श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया। जब लोगों ने कृष्ण की बात मानकर इंद्र की पूजा बंद कर दी, तो इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने भारी वर्षा भेज दी।



इस संकट से लोगों को बचाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे पूरे गांव को आश्रय मिला। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है।इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं।