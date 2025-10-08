Patrika LogoSwitch to English

Diwali 2025: दिवाली पर ये उपाय बन सकते हैं आपके आर्थिक संकट का समाधान

Diwali 2025: अगर आप लाभ की तलाश में हैं या लंबे समय से आर्थिक तंगी और धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो दिवाली 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इस विशेष पर्व पर कुछ आसान और प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आमदनी में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता पाना संभव है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 08, 2025

diwali, 2025 diwali, diwali significance, diwali vastu tips,

Goddess Lakshmi puja|फोटो सोर्स - Freepik

Diwali 2025 Upay: दीपों का पर्व दिवाली न सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार है, बल्कि यह समय होता है नए आरंभ, मां लक्ष्मी की कृपा पाने और आर्थिक समृद्धि अर्जित करने का भी। अगर आप लाभ की तलाश में हैं या लंबे समय से आर्थिक तंगी और धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो दिवाली 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इस विशेष पर्व पर कुछ आसान और प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आमदनी में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता पाना संभव है। इस लेख में हम जानेंगे ऐसे ही खास उपाय जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।

सजाएं घर का मुख्य द्वार

घर का मुख्य प्रवेश द्वार ही मां लक्ष्मी का स्वागत द्वार माना जाता है। इसे स्वच्छ और सुसज्जित रखें। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की बंदनवार लगाएं, रंगोली से द्वार को सजाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

लक्ष्मी-गणेश पूजन करें विधिपूर्वक

दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जहां उन्हें साफ-सुथरा, शांत और श्रद्धाभाव से पूजा जाता है, वहां उनका वास होता है।पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की नई प्रतिमाएं स्थापित करें, और "लक्ष्मी सूक्त" व गणेश मंत्रों का उच्चारण करें। पूजन सामग्री में कमल का फूल, बताशे, हल्दी, कुमकुम और चावल अवश्य शामिल करें।

काले तिल से दूर करें नकारात्मक ऊर्जा

धार्मिक परंपराओं में काले तिल को अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है। दिवाली की सुबह स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें और ईश्वर से समृद्धि की कामना करें। संध्या समय तिल के तेल का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार या आंगन में रखें। इससे धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

कुबेर यंत्र की स्थापना

धन के देवता कुबेर की कृपा पाने के लिए दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना की जाती है। इस यंत्र को उत्तर दिशा में रखें और प्रतिदिन "ॐ यक्षाय कुबेराय…" मंत्र का जाप करें। यह उपाय आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ धन संचय में भी सहायक होता है।

करें धान्य लक्ष्मी का पूजन


धान्य लक्ष्मी को अन्न की देवी माना जाता है। दिवाली के दिन गेहूं, चावल और धान जैसे अन्न के ढेर बनाकर उसमें हल्दी और कुमकुम लगाएं और मां लक्ष्मी की पूजा करें। यह पूजा घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होने देती।

जलाएं मिट्टी के दीपक


दिवाली पर मिट्टी के दीयों का विशेष महत्व है। इन्हें घर के कोनों, बालकनी, आंगन और मुख्य द्वार पर रखें। माना जाता है कि दीयों की रोशनी जितनी अधिक होगी, घर में सकारात्मकता उतनी ही बढ़ेगी और लक्ष्मी का वास होगा। दीयों की लौ घर से दरिद्रता और अंधकार को दूर करती है।

Diwali 2025

Published on:

08 Oct 2025 04:06 pm

Diwali 2025: दिवाली पर ये उपाय बन सकते हैं आपके आर्थिक संकट का समाधान

