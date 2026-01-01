Magh Mela Kalpavas Niyam: माघ मेले के दौरान क्यों किया जाता है कल्पवास, जानिए इसके नियम

Magh Mela Kalpavas Niyam: साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होने जा रही है। इसी दिन पौष पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। माघ मेला हर साल माघ मास में प्रयागराज में लगता है। इस मेले के दौरान गंगा स्नान और दान करने की परंपरा है। शास्त्रों में माघ मास का कफी महत्व बताया गया है। इस महीने को मोक्ष प्रदान करने वाला महीना बताया गया है। माघ मेले के दौरान कल्पवास करने की परंपरा भी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कल्पवास पूरे एक महीने की लिए किया जाता है। शास्त्रों में कल्पवास का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए बहुत सारे कठोर नियम भी बनाए गए हैं। आइए जानते हैं क्या होता है कल्पवास और इसके नियम के बारे में।