ज्योतिष शास्त्र: इस ग्रह की मजबूत स्थिति शेयर बाजार में दिला सकती है अपार सफलता, जानें उपाय

How To Get Success In Stock Market: ज्योतिष अनुसार हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में सिक्का जमाने के लिए मजबूत होना जरूरी होता है। जानते हैं ये कौन से ग्रह हैं।

नई दिल्ली Published: June 08, 2022 02:03:50 pm

स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसमें लाभ कमाने के लिए इसकी अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन कई बार अच्छी जानकारी के बाद भी कई लोगों को इसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। ज्योतिष में शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिष अनुसार हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में सिक्का जमाने के लिए मजबूत होना जरूरी होता है। जानते हैं ये कौन से ग्रह हैं और कैसे इन्हें मजबूत किया जा सकता है।

शेयर बाजार में फायदा और नुकसान इन ग्रहों से निर्धारित होता है: ज्योतिष अनुसार शेयर बाजार में सफलता के लिए केतु और चंद्रमा ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जिनसे शेयर बाजार में लाभ और हानि निर्धारित की जाती है। साथ ही कुंडली का पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव आकस्मिक धन को दर्शाता है। जबकि बृहस्पति और बुध की स्थिति शेयर बाजार में लाभ की स्थिति को दर्शाती है। जिनकी कुंडली में ये दोनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें शेयर बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त होने के आसार रहते हैं। कौन सा ग्रह शेयर बाजार में किस क्षेत्र से होता है संबंधित?

सूर्य ग्रह- म्यूच्यूअल फंड, औषधि, लकड़ी और राज्य कोष।

चंद्रमा- जलीय वस्तुएं, शीशे, दूध और कपास।

मंगल ग्रह- खनिज पदार्थ, चाय, कॉफी, भूमि, भवन।

बुध ग्रह- आयात-निर्यात, सलाहकारिता, शैक्षणिक संस्थान और बैंकिंग।

बृहस्पति ग्रह- पीले रंग के अनाज, पीतल, सोना और आर्थिक क्षेत्र।

शुक्र ग्रह- चीनी, फिल्म इंडस्ट्री, चावल, सुंदरता से संबंधित प्रोडक्ट्स और केमिकल।

शनि ग्रह- फैक्ट्री, चमड़ा, लोहा, पेट्रोलियम और काली वस्तुओं के व्यापार।

राहु-केतु ग्रह- ये दोनों ग्रह शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव, विदेशी वस्तुओं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होते हैं। इन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में बनते हैं लाभ और हानि के योग:

-जिनकी कुंडली में पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होता है उन लोगों को शेयर बाजार में भारी सफलता प्राप्त होती है।

-जिन लोगों की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होता है ऐसे लोगों को शेयर बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना रहती है।

-जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बलवान होता है ऐसे लोगों को कमोडिटी के बाजार में लाभ प्राप्त होने के आसार रहते हैं। ये उपाय शेयर बाजार में दिला सकते हैं अपार सफलता:

-शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए राहु ग्रह का मजबूत होना जरूरी होता है। इस ग्रह को मजबूत करने के लिए आप घर में राहु यंत्र ताबीज, राहु यंत्र, राहु शांति ताबीज की स्थापना कर सकते हैं या फिर इन्हें धारण भी कर सकते हैं।

-ज्योतिष अनुसार गोमेद रत्न पहनने से भी राहु ग्रह मजबूत होता है।

-सुबह-शाम राहु के इस बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जाप करें।

-पन्ना रत्न धारण करने से भी शेयर मार्केट में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं।

-बुधवार और शुक्रवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे भी शेयर बाजार में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं।

यह भी पढ़ें यह भी पढ़ें 18 महीने तक मंगल और शुक्र की राशि में विराजमान रहेंगे राहु-केतु, 4 राशि वालों की बदलेंगे तकदीर

