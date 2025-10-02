Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद? देखें पूजा का पंचांग

करवा चौथ व्रत विवाहित महिलायें पति की दीर्घायु के लिये रखती हैं। इस दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत कठोर होता है। इसमें अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये व्रत सूर्योदय से रात में चन्द्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ के चार दिन बाद पुत्रों की दीर्घायु और समृद्धि के लिये अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है।