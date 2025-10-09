Karwa Chauth Mantra : करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देते वक्त जपें ये मंत्र

पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस दिन सही विधि से पूजा और विशेष मंत्रों के जाप से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।