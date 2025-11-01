Khatu Shyam Birthday 2025: खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर करें ये खास पूजा, खुल सकते हैं किस्मत के द्वार!

Khatu Shyam Birthday (Photo- X @SARITA_BISHNOI)
Khatu Shyam Birthday 2025: हर साल की तरह इस बार भी खाटू श्याम भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्याम प्रेमियों के लिए यह दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वही अवसर है जब भक्त अपने आराध्य श्याम बाबा का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। जो लोग राजस्थान के सीकर जिले स्थित खाटू धाम नहीं जा पाते, वे घर पर ही विशेष पूजा और भोग अर्पण के माध्यम से श्याम बाबा का आशीर्वाद पा सकते हैं।
इस वर्ष खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन 1 नवंबर 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 09:11 बजे से होगा और इसका समापन 2 नवंबर की सुबह 07:31 बजे पर होगा। यह तिथि श्याम भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है।
खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर घर पर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वातावरण पवित्र बन सके। फिर एक चौकी पर पीले या लाल कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर श्याम बाबा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। आसपास फूलों, दीपों और गुब्बारों से सजावट करें। जैसे मंदिरों में जन्मोत्सव की रौनक होती है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। बाबा को चंदन और रोली से तिलक लगाएं, और उन्हें फूलमाला अर्पित करें। भक्ति भाव से “ॐ श्री श्याम देवाय नमः” या “जय श्री श्याम” मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। माना जाता है कि सच्चे मन से जाप करने पर बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं।
श्याम बाबा को भोग लगाना पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि जो भोग प्रेम और श्रद्धा से लगाया जाए, वह सीधा बाबा तक पहुंचता है। कच्चा दूध श्याम बाबा का प्रियतम भोग है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, बाबा ने खाटू धाम में पहली बार कच्चे दूध का भोग स्वीकार किया था। खीर और चूरमा का पारंपरिक भोग श्याम भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। जन्मदिन के दिन इसे अवश्य चढ़ाया जाता है। पंचमेवा प्रसाद बादाम, काजू, किशमिश, नारियल और मखाने से बना यह प्रसाद बाबा को अत्यंत प्रिय है। दूध और खोए से बने पेड़े बाबा के पसंदीदा भोगों में से एक हैं।
भोग लगाने के बाद कपूर या घी से आरती करें, शंख और घंटी बजाएं। बाबा के जन्मोत्सव के गीत गाकर वातावरण को भक्ति रस से भर दें। अंत में भोग को प्रसाद के रूप में परिवार और मित्रों में बांटें। इस प्रकार, घर पर सादगी और श्रद्धा के साथ की गई यह पूजा खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा का जन्मदिन मनाता है, उसके जीवन से दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
