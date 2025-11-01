Khatu Shyam Birthday 2025: खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर करें ये खास पूजा, खुल सकते हैं किस्मत के द्वार!

खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर घर पर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वातावरण पवित्र बन सके। फिर एक चौकी पर पीले या लाल कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर श्याम बाबा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। आसपास फूलों, दीपों और गुब्बारों से सजावट करें। जैसे मंदिरों में जन्मोत्सव की रौनक होती है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। बाबा को चंदन और रोली से तिलक लगाएं, और उन्हें फूलमाला अर्पित करें। भक्ति भाव से “ॐ श्री श्याम देवाय नमः” या “जय श्री श्याम” मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। माना जाता है कि सच्चे मन से जाप करने पर बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं।