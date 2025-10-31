Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Khatu Shyam Birthday: यूरोपीय फूलों से होगा बाबा का श्रृंगार, आधी रात को होगी आतिशबाजी, जानें कब मनेगा खाटूश्यामजी का जन्मदिन

श्याम मंदिर को सजाने के लिए यूरोपीय देशों से विशेष फूल मंगवाए गए हैं, जो हवाई मार्ग से रींगस पहुंचे हैं। इन फूलों से वृंदावन के निधिवन जैसी अलौकिक सजावट की जा रही है, जिसे बंगाल के कुशल कलाकार मूर्त रूप दे रहे हैं।

less than 1 minute read
सीकर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Photo: Patrika

एक नवम्बर को देवउठनी एकादशी पर रींगस में बाबा श्याम का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान एवं विजय सिंह ने बताया कि जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

आधी रात को भक्तजन हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम कहते हुए आतिशबाजी करेंगे। बाबा को गाय के दूध से बने मावे के केक का भोग लगाया जाएगा।

इस वर्ष श्याम मंदिर को सजाने के लिए यूरोपीय देशों से विशेष फूल मंगवाए गए हैं, जो हवाई मार्ग से रींगस पहुंचे हैं। इन फूलों से वृंदावन के निधिवन जैसी अलौकिक सजावट की जा रही है, जिसे बंगाल के कुशल कलाकार मूर्त रूप दे रहे हैं। राजा पार्क से श्याम मंदिर तक का मार्ग विद्युत कृत झालरों से प्रकाशित होगा।

शहर के दोनों प्रमुख श्याम द्वारों एवं मुख्य तोरण द्वारों को भी आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर के सेवक योगेंद्र सिंह, युवराज सिंह बन्ना और राहुल सिंह चौहान ने बताया कि इस बार की सजावट देखने शहरवासी समूहों में उमड़ रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए पार्किंग, मौसम से बचाव व दर्शन व्यवस्था के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं।

मंदिर सेवक गजेंद्र सिंह, गणपत सिंह और महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रींगस का बाबा श्याम मंदिर खाटू श्याम जी के समान ही आस्था का केंद्र है। यहां लाखों भक्त अपने कुलदेवता के रूप में पूजा करते हैं। नवविवाहित जोड़े अपनी गठजोड़े की जात और बच्चों के जड़ूले संस्कार यहीं पूर्ण करते हैं।

Updated on:

31 Oct 2025 03:46 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyam Birthday: यूरोपीय फूलों से होगा बाबा का श्रृंगार, आधी रात को होगी आतिशबाजी, जानें कब मनेगा खाटूश्यामजी का जन्मदिन

