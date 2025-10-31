Khatu Shyam Birthday: यूरोपीय फूलों से होगा बाबा का श्रृंगार, आधी रात को होगी आतिशबाजी, जानें कब मनेगा खाटूश्यामजी का जन्मदिन

शहर के दोनों प्रमुख श्याम द्वारों एवं मुख्य तोरण द्वारों को भी आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर के सेवक योगेंद्र सिंह, युवराज सिंह बन्ना और राहुल सिंह चौहान ने बताया कि इस बार की सजावट देखने शहरवासी समूहों में उमड़ रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए पार्किंग, मौसम से बचाव व दर्शन व्यवस्था के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं।