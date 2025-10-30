Khatu Shyam Birthday 2025: सजने लगी बाबा श्याम की नगरी, 48 घंटों के लिए ऐसी होगी ट्रैफिक व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रींगस-खाटू मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। छोटे वाहन एनएच-52 से शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। रोडवेज व निजी बसें मंढा रोड से होकर अपने स्टैंड तक पहुंचेंगी। वाहनों के वैकल्पिक मार्गों में अलोदा-गोवटी, सांवलपुरा जोहड़ी, दांतारामगढ मार्ग का श्याम पाठशाला के पास और लामियां की ओर से आने वाले वाहनों का सीतरामपुरा जोहड़ी पार्किंग बनाया गया है