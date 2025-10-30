Khatu Shyam Birthday 2025: सजने लगी बाबा श्याम की नगरी, 48 घंटों के लिए ऐसी होगी ट्रैफिक व्यवस्था

बाबा खाटू श्याम। फाइल फोटो- पत्रिका
खाटूश्यामजी। बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर श्याम नगरी सजने लगी है। एक नवंबर को मनाए जाने वाले जन्मोत्सव में इस बार 20 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है। जन्मोत्सव के लिए शुक्रवार से भक्तों का आना शुरू होगा।
श्याम मंदिर कमेटी, प्रशासन, पुलिस व नगरपालिका की टीमें पिछले एक सप्ताह से तैयारियों में जुटे है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
भक्तों की राहें सुगम करने के लिए कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ प्रवीण चौधरी व जेईएन संदीप गहलोत ने पुलिस की क्यूआरटी टीम के सहयोग से श्याम दर्शन मार्ग सहित मुख्य रास्तों पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
रींगस की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रींगस रोड से नगरपालिका से पहले मुख्य डायवर्जन से होकर पुराना बिजली ग्रिड, खटीकान मोहल्ला, केरपुरा तिराहा और चारण मैदान तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। भीड़ बढ़ने पर जिगजैग व्यवस्था शुरू होगी। इस बार प्रशासन ने दांतारामगढ़ मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नया जिगजैग मार्ग बनाया है, जो रूलाणिया कृषि फार्म से होकर लखदातार मैदान तक जाएगा।
मंदिर कमेटी मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि इस बार लाइटिंग के लिए 10 छोटे-बड़े जनरेटर, दर्शन मार्ग पर 1500 टीनशैड, दो अस्थाई जिगजैग में 20 हजार बांस-बल्ली लगाए जा रहे हैं। करीब 100 मजदूर चौबीसों घंटे काम में जुटे हैं। इसके अलावा अस्थाई सुलभ शौचालय और पीने के पानी के पाउच की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों के लिए छांव की भी व्यवस्था की है।
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रींगस-खाटू मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। छोटे वाहन एनएच-52 से शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। रोडवेज व निजी बसें मंढा रोड से होकर अपने स्टैंड तक पहुंचेंगी। वाहनों के वैकल्पिक मार्गों में अलोदा-गोवटी, सांवलपुरा जोहड़ी, दांतारामगढ मार्ग का श्याम पाठशाला के पास और लामियां की ओर से आने वाले वाहनों का सीतरामपुरा जोहड़ी पार्किंग बनाया गया है
मेले की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 2700 पुलिसकर्मी, होमगार्ड व निजी गार्डों का जाप्ता मांगा है। इसमें 3 एडिशनल एसपी, 20 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर, 80 सब-इंस्पेक्टर, 160 हेड कांस्टेबल, 70 यातायात पुलिसकर्मी व महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगे। पुलिस उप अधीक्षक संजय बोथरा ने बताया कि दो ड्रोन कैमरों से सतत निगरानी रखी जाएगी।
