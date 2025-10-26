Good News: आ रहा हारे के सहारे का Birthday, बदल दिए गए हैं खाटू में दर्शन और अन्य नियम, जानें क्या की गई है तैयारी

मेले की तैयारियों को लेकर शनिवार शाम को पुलिस उपाधीक्षक संजय बोथरा और थाना प्रभारी पवन चौबे ने व्यापार मंडल, निजी बस यूनियन, धर्मशाला और होटल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए इस बार दो अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये ड्रोन पूरे क्षेत्र और आसपास के मुख्य मार्गों पर पैनी नज़र रखेंगे। डीएसपी बोथरा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले के दौरान आतिशबाजी और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को धर्मशाला, होटल या गेस्ट हाउस की छत से पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।