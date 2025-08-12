Krishna Janmashtami 2025 : मथुरा-वृंदावन में कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? जानें ठाकुर जी की आरती का सही समय

Janmashtami 2025: भक्ति, संगीत और रंगों के बीच, मथुरा और वृंदावन की पावन नगरी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर दिव्य उत्सवों से सराबोर हो रही है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार का जन्मोत्सव जन्माष्टमी 16 अगस्त (शनिवार) को मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि 16 अगस्त को प्रातः 3:33 बजे से 17 अगस्त को प्रातः 2:26 बजे तक शुभ मानी जाएगी। आध्यात्मिक महापर्व, निशिता पूजा या मध्यरात्रि आरती, रात्रि 11:59 बजे से रात्रि 12:45 बजे तक होगी, जो भगवान कृष्ण के दिव्य अवतरण का समय है।