Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ना करें तुलसी से जुड़ी ये गलतियां, बन जाएंगे पाप के भागीदार

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्य दायक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और व्रत भगवान विष्णु तक सीधे पहुंचता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति व मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता इस दिन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि एकादशी की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब तुलसी माता को सम्मान दिया जाए।