Narak Chaturdashi 2024: 1 घंटे से अधिक समय तक अभ्यंग स्नान मुहूर्त, जानें नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें

Narak Chaturdashi 2024: दीपावली का दूसरा बड़ा पर्व नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 31 अक्टूबर को है, इस दिन का मुख्य अनुष्ठान अभ्यंग स्नान होता है। इस साल अभ्यंग स्नान के लिए 1 घंटे से अधिक का मुहूर्त है। लेकिन नरक चौदस पर क्या करें और क्या न करें, यह भी जानना चाहिए (what to do and what not to do) ..