Navratri Day 3 Maa Chandraghanta : नवरात्रि तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा, जानें कौन सा मंत्र और रंग लाएगा आपके जीवन में सुख-समृद्धि

सुबह जल्दी उठकर, भक्त सजते-संवरते हैं और देवी को फूल या माला अर्पित करते हुए घी का दीपक जलाते हैं। आभूषणों और घर में बनी मिठाइयों के साथ सिंदूर या कुमकुम चढ़ाया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है। शाम को, मां दुर्गा की आरती के बाद भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए, भक्त प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से परहेज करते हुए सात्विक भोजन का सेवन करते हैं।