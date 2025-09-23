Navratri Day 3 Maa Chandraghanta : नवरात्रि तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा, जानें कौन सा मंत्र और रंग लाएगा आपके जीवन में सुख-समृद्धि

Navratri Day 3 Maa Chandraghanta : शारदीय नवरात्रि हमारे देश में मनाएं जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार, भाद्रपद और आश्विन महीने के दौरान होता है। भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं: मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री।
सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ कपड़े पहनें। फिर पूजा की जगह को साफ करें। मां को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें धूप, दीप, चंदन, सिंदूर और फूल चढ़ाएं। मिठाई का भोग लगाकर मां चंद्रघंटा (Maa Chandraghanta) के मंत्र 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें। इसके बाद मां दुर्गा की आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।"
नवरात्रि के तीसरे दिन, जिसे गौरी पूजा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, गुरुवार, 24 सितंबर को मनाया जाएगा। भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करते हैं, जो शांति, स्थिरता और स्थिरता की प्रतीक हैं। तिथि, समय और महत्व से लेकर, शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है, वह सब यहां दिया गया है।
मां पार्वती का विवाहित अवतार मां चंद्रघंटा हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, मां महागौरी ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करना शुरू किया। वे देवी चंद्रघंटा (Maa Chandraghanta) के रूप में जानी गईं। उन्हें एक बाघिन पर सवार और दस हाथों में, चार दाहिने हाथों में कमल का फूल, एक बाण, धनुष और जप माला, पांचवां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और पांचवां बायां हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है।
कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा अपने शांत स्वरूप में मां पार्वती हैं। कहा जाता है कि उनके माथे पर चंद्रमा और घंटी की ध्वनि उनके भक्तों से सभी प्रकार की आत्माओं को दूर भगाती है। किंवदंती है कि युद्ध के दौरान उनकी घंटी की ध्वनि ने कई राक्षसों को परास्त कर दिया था और उन्हें मृत्यु के देवता के धाम भेज दिया था।
मां चंद्रघंटा (Maa Chandraghanta) की पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से 3:02 बजे तक है। वहीं अमृत काल सुबह 9:11 से 10:57 बजे तक रहेगा।"
नवरात्रि के तीसरे दिन, पीले रंग के वस्त्र पहनें और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पीला रंग पहनने से लोग पूरे दिन अपार आनंद, आशावाद और उत्सुकता से भरे रहते हैं क्योंकि इस तरह के गर्म रंग मन को प्रसन्न और खुशियों को बढ़ावा देने में गहरा प्रभाव डालते हैं।
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त भगवान शिव के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। पारंपरिक अनुष्ठानों में एक कलश में मां चंद्रघंटा को चमेली के फूल, चावल और चंदन चढ़ाना, उसके बाद दूध, दही और शहद से अभिषेक करना शामिल है। भक्त नवरात्रि के दौरान देवी के लिए एक विशेष चीनी का भोग भी तैयार करते हैं।
सुबह जल्दी उठकर, भक्त सजते-संवरते हैं और देवी को फूल या माला अर्पित करते हुए घी का दीपक जलाते हैं। आभूषणों और घर में बनी मिठाइयों के साथ सिंदूर या कुमकुम चढ़ाया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है। शाम को, मां दुर्गा की आरती के बाद भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए, भक्त प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से परहेज करते हुए सात्विक भोजन का सेवन करते हैं।
ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः॥
पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥
या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्।
अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणीम्।
धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
नानारूपधारिणी इच्छामयि ऐश्वर्यदायिनीम्।
सौभाग्यरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥