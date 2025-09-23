Navratri 2025 Rashifal: नवरात्र में ग्रहों का महासंयोग, चंद्रमा की कृपा से इन राशियों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा

Navratri 2025 Rashifal: शारदीय नवरात्रि 2025 (22 सितंबर से 1 अक्टूबर) इस बार एक खास खगोलीय संयोग लेकर आ रही है।इस वर्ष शारदीय नवरात्र के दौरान केवल चंद्रमा ही ऐसा ग्रह होगा जो गोचरीय दृष्टि से परिवर्तन करेगा, जबकि अन्य सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में स्थिर बने रहेंगे। पूरे नवरात्रि काल में सूर्य कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में तथा केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा नवरात्र के प्रारंभ में कन्या राशि में रहेगा, फिर क्रमशः तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि में गोचर करेगा। ग्रहों की इन स्थितियों और विशेषकर चंद्रमा के गोचर के आधार पर मेष से मीन तक सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो नवरात्र के दौरान शुभ या सावधानी बरतने योग्य संकेत दे सकते हैं।आइए जानते हैं इस नवरात्रि में आपकी राशि के लिए क्या संदेश है।