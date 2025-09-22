Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Fasting food Navratri : नवरात्रि व्रत में ट्रेंड कर रही हैं फ्यूजन डिशेज, जानें क्या है सबसे पॉपुलर

Fusion Dishes Trending This Navratri : नवरात्रि 2025 में व्रत फूड का मजा लें नए अंदाज में। जानें कैसे मिलेनियल्स और जेन-जी ने साबूदाना, मखाना और सिंघाड़े से बनी फ्यूजन डिशेज को हेल्दी और टेस्टी बनाया। पढ़ें ट्रेंड्स, हेल्थ बेनिफिट्स और इंस्टाग्राम हिट रेसिपीज।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 22, 2025

Fasting food Navratri
Navratri Fasting Food Trends 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Fasting food Navratri : मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का 9 दिवसीय फेस्टिवल शुरू हो चूका है। मतलब नौ दिनों का उपवास और पूजा-पाठ का माहौल। पहले व्रत का खाना मतलब सिर्फ साबूदाना खिचड़ी या आलू की सब्जी होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी, जिन्हें हम मिलेनियल्स और 'जेन-जी' कहते हैं, उन्होंने व्रत के खाने को भी मॉर्डन और मजेदार बना दिया है।

पहले जहां व्रत का खाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया थी, वहीं अब यह स्वास्थ्य और स्वाद का एक मजेदार संगम बन चुका है। इंडिया की 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसिल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर व्रत में संतुलित और हेल्दी डाइट ली जाए तो शरीर के अंदर से गंदगी यानी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया 25% तक तेज हो जाती है। आजकल तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और कैफे भी व्रत-फ्रेंडली मेन्यू पेश कर रहे हैं, जहां नवरात्रि में अच्छी-खासी भीड़ रहती है।

क्या आप जानते हैं कि एक बड़े फूड डिलीवरी ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक, नवरात्रि में व्रत के खाने की डिमांड 30% तक बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा ऑर्डर साबूदाना, मखाना और सिंघाड़े से बनी चीजों के लिए आते हैं। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, पर भी व्रत के खाने का जलवा दिख रहा है। 2023 में #NavratriRecipes और #VratFood जैसे हैशटैग से 2 लाख से ज्यादा पोस्ट शेयर हुए, जिनमें फ्यूजन डिशेज सबसे ज्यादा हिट रहीं।

ये भी पढ़ें

सिर्फ मुट्ठी भर मखाना और 7 बड़े फायदे, क्या आप जानते हैं इसे किसके साथ खाना है?
डाइट फिटनेस
Makhana with Milk Benefits

तो आइए, जानते हैं कुछ ऐसी ही मजेदार और हेल्दी फ्यूजन व्रत डिशेज के बारे में: (Fusion Dishes Trending This Navratri)

साबूदाना पिज्जा बाइट्स

क्या आपने कभी सोचा था कि साबूदाने से पिज्जा भी बन सकता है? इसका बेस आलू और साबूदाने से बनता है और ऊपर पनीर, सब्जियां और व्रत वाली चीज की टॉपिंग होती है। इसे एयर-फ्राई करने से इसमें 40% तक तेल कम लगता है, जो इसे और भी हेल्दी बनाता है।

कुट्टू आटा पैनकेक्स

कुट्टू का आटा, जिसे बकव्हीट भी कहते हैं, ग्लूटेन-फ्री और हाई-प्रोटीन होता है। 100 ग्राम कुट्टू के आटे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर मिलता है। कुट्टू के आटे से बने ये पैनकेक्स शहद और फलों के साथ सुबह के नाश्ते या शाम की मिठाई के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

मखाना ट्रेल मिक्स

मखाना, जिसे हम सुपरफूड कहते हैं, स्वाद के साथ सेहत का खजाना है। 100 ग्राम मखाने में औसतन 10 ग्राम प्रोटीन और 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो व्रत के दौरान लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है। आप मखाने को घी में भूनकर उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं।

सिंघाड़ा आटा टाकोस

अगर आपको कुछ चटपटा और अलग खाना है, तो सिंघाड़े के आटे के टाकोस बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। पनीर और शकरकंद की फिलिंग के साथ ये टाकोस व्रत में भी आपकी क्रेविंग शांत करेंगे।

फ्रूट योगर्ट परफे

खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए? दही और फलों से बना यह 'परफे' डेजर्ट एकदम सही है। दही में 'प्रोबायोटिक्स' होते हैं जो पाचन और इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। जब इसमें ताजे फल और मखाने मिल जाते हैं, तो यह एक शानदार मॉर्डन डेजर्ट बन जाता है।

तो इस नवरात्रि, क्यों न इन नए फ्यूजन आइडियाज को अपनाएं और अपने व्रत को और भी मजेदार और हेल्दी बनाएं?

ये भी पढ़ें

Shardiya Navaratri Day 2 : दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों है खास, इस समय की गई पूजा से मिल सकती है सफलता
धर्म और अध्यात्म
Shardiya Navaratri Day 2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

22 Sept 2025 05:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fasting food Navratri : नवरात्रि व्रत में ट्रेंड कर रही हैं फ्यूजन डिशेज, जानें क्या है सबसे पॉपुलर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.