Fasting food Navratri : नवरात्रि व्रत में ट्रेंड कर रही हैं फ्यूजन डिशेज, जानें क्या है सबसे पॉपुलर

पहले जहां व्रत का खाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया थी, वहीं अब यह स्वास्थ्य और स्वाद का एक मजेदार संगम बन चुका है। इंडिया की 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसिल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर व्रत में संतुलित और हेल्दी डाइट ली जाए तो शरीर के अंदर से गंदगी यानी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया 25% तक तेज हो जाती है। आजकल तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और कैफे भी व्रत-फ्रेंडली मेन्यू पेश कर रहे हैं, जहां नवरात्रि में अच्छी-खासी भीड़ रहती है।