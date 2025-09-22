Fasting food Navratri : नवरात्रि व्रत में ट्रेंड कर रही हैं फ्यूजन डिशेज, जानें क्या है सबसे पॉपुलर

Fasting food Navratri : मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का 9 दिवसीय फेस्टिवल शुरू हो चूका है। मतलब नौ दिनों का उपवास और पूजा-पाठ का माहौल। पहले व्रत का खाना मतलब सिर्फ साबूदाना खिचड़ी या आलू की सब्जी होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी, जिन्हें हम मिलेनियल्स और 'जेन-जी' कहते हैं, उन्होंने व्रत के खाने को भी मॉर्डन और मजेदार बना दिया है।
पहले जहां व्रत का खाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया थी, वहीं अब यह स्वास्थ्य और स्वाद का एक मजेदार संगम बन चुका है। इंडिया की 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसिल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर व्रत में संतुलित और हेल्दी डाइट ली जाए तो शरीर के अंदर से गंदगी यानी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया 25% तक तेज हो जाती है। आजकल तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और कैफे भी व्रत-फ्रेंडली मेन्यू पेश कर रहे हैं, जहां नवरात्रि में अच्छी-खासी भीड़ रहती है।
क्या आप जानते हैं कि एक बड़े फूड डिलीवरी ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक, नवरात्रि में व्रत के खाने की डिमांड 30% तक बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा ऑर्डर साबूदाना, मखाना और सिंघाड़े से बनी चीजों के लिए आते हैं। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, पर भी व्रत के खाने का जलवा दिख रहा है। 2023 में #NavratriRecipes और #VratFood जैसे हैशटैग से 2 लाख से ज्यादा पोस्ट शेयर हुए, जिनमें फ्यूजन डिशेज सबसे ज्यादा हिट रहीं।
क्या आपने कभी सोचा था कि साबूदाने से पिज्जा भी बन सकता है? इसका बेस आलू और साबूदाने से बनता है और ऊपर पनीर, सब्जियां और व्रत वाली चीज की टॉपिंग होती है। इसे एयर-फ्राई करने से इसमें 40% तक तेल कम लगता है, जो इसे और भी हेल्दी बनाता है।
कुट्टू का आटा, जिसे बकव्हीट भी कहते हैं, ग्लूटेन-फ्री और हाई-प्रोटीन होता है। 100 ग्राम कुट्टू के आटे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर मिलता है। कुट्टू के आटे से बने ये पैनकेक्स शहद और फलों के साथ सुबह के नाश्ते या शाम की मिठाई के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
मखाना, जिसे हम सुपरफूड कहते हैं, स्वाद के साथ सेहत का खजाना है। 100 ग्राम मखाने में औसतन 10 ग्राम प्रोटीन और 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो व्रत के दौरान लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है। आप मखाने को घी में भूनकर उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं।
अगर आपको कुछ चटपटा और अलग खाना है, तो सिंघाड़े के आटे के टाकोस बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। पनीर और शकरकंद की फिलिंग के साथ ये टाकोस व्रत में भी आपकी क्रेविंग शांत करेंगे।
खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए? दही और फलों से बना यह 'परफे' डेजर्ट एकदम सही है। दही में 'प्रोबायोटिक्स' होते हैं जो पाचन और इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। जब इसमें ताजे फल और मखाने मिल जाते हैं, तो यह एक शानदार मॉर्डन डेजर्ट बन जाता है।
तो इस नवरात्रि, क्यों न इन नए फ्यूजन आइडियाज को अपनाएं और अपने व्रत को और भी मजेदार और हेल्दी बनाएं?