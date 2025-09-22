Navratri vs Durga Puja Difference : एक ही शक्ति, दो रंग, नवरात्रि और दुर्गा पूजा में क्या है खास?

Navratri vs Durga Puja Difference : जब भी त्योहारों का मौसम आता है, भारत का हर कोना एक अलग ही रंग में रंग जाता है। सितंबर-अक्टूबर के महीने में एक ही शक्ति मां दुर्गा की उपासना के लिए दो बड़े और शानदार त्योहार मनाए जाते हैं: नवरात्रि और दुर्गा पूजा। हालांकि, दोनों में माँ दुर्गा की ही पूजा होती है, लेकिन इनके मनाने का तरीका, परंपराएं और रंग-ढंग बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने कभी विदेश में भी भारतीय त्योहारों का रंग देखा है, तो आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क, टोरंटो या लंदन जैसी जगहों पर भी इन दोनों त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है। तो आइए, जानें कि इन दोनों महान पर्वों में क्या अंतर है और क्यों ये इतने खास हैं।