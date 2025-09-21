First Day of Navratri Time 2025 : नवरात्री के पहले दिन 1 घंटे 56 मिनट का दिव्य मुहूर्त, जानिए दुर्गा मां की पूजा विधि

First day of Navratri Time 2025 : प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक नवरात्रि, पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त लगातार नौ दिन और रात मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मां दुर्गा ऊर्जा का परम, अनंत स्रोत हैं। इन दिनों मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूप हैं, जिनकी पूजा की जाती है।
इस साल की शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और खास बात ये है कि इसकी शुरुआत शुक्ल योग और ब्रह्म योग में हो रही है, जो बेहद शुभ माने जाते हैं।
पंचांग के मुताबिक प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 01:23 बजे से शुरू होगी और 23 सितंबर की सुबह 02:55 बजे तक रहेगी। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन लोग विधिवत घट या कलश स्थापना करते हैं, जिससे माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा का शुभारंभ होता है। घटस्थापना को ही कलश स्थापना भी कहा जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रतिपदा तिथि का पहला एक तिहाई भाग कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दिन लोग मां दुर्गा की पूजा, मंत्रोच्चारण, उपाय और भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
घटस्थापना मुहूर्त: 06:09 AM से 08:06 AM
- उठते ही पवित्र स्नान करें।
- अपने घर, विशेष रूप से पूजा कक्ष, जहाँ आप पूजा स्थल स्थापित करना चाहते हैं, को साफ करें और शेष दिनों के लिए पूजा करें।
- पूजा प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सुंदर और साफ-सुथरे कपड़े पहनें।
- सभी पूजा सामग्री इकट्ठा करें, जिसमें फूल, फल, कुमकुम या सिंदूर, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गंगाजल, मिट्टी का दीया, देसी गाय का घी और श्रृंगार का सामान शामिल है।
- लकड़ी के पटरे पर देवी दुर्गा की मूर्ति रखें और फिर चारों ओर गंगाजल छिड़कें।
- मूर्ति को माला और श्रृंगार की सामग्री से सजाएं, कुमकुम या सिंदूर चढ़ाएं, देसी घी का दीया जलाएं और पांच प्रकार के मौसमी फल, सुपारी, लौंग और इलाची के साथ पान चढ़ाएं।
- एक कलश के ऊपर नारियल रखें जिसे आम के पत्तों और कलावा नामक लाल पवित्र धागे से सजाया जाना चाहिए।
- इसके बाद, मिट्टी से भरे मिट्टी के बर्तन में अनाज के बीज (ज्वार) डालें। अब इसे एक प्लेट से ढक दें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी शैलपुत्री को कमल और गुड़हल का फूल भेंट करें।
- व्रत तोड़ने से पहले मां दुर्गा की आरती अवश्य करें।
- समा की खीर, साबूदाना टिक्की, तले हुए आलू और अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग अक्सर भक्त अपने व्रत को तोड़ने के लिए करते हैं।
- क्योंकि माना जाता है कि फल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसलिए कुछ भक्त केवल उन्हें ही अपना व्रत तोड़ने के लिए खाते हैं।