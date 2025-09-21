Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

First Day of Navratri Time 2025 : नवरात्री के पहले दिन 1 घंटे 56 मिनट का दिव्य मुहूर्त, जानिए दुर्गा मां की पूजा विधि

Navratri 2025 Day 1 : नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है। जानें प्रतिपदा तिथि का 1 घंटे 56 मिनट का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना विधि, पूजा मंत्र, उपाय और माँ दुर्गा की आराधना का महत्व।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 21, 2025

First day of Navratri Time 2025
Navratri 2025 Day 1 : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

First day of Navratri Time 2025 : प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक नवरात्रि, पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त लगातार नौ दिन और रात मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मां दुर्गा ऊर्जा का परम, अनंत स्रोत हैं। इन दिनों मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूप हैं, जिनकी पूजा की जाती है।

इस साल की शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और खास बात ये है कि इसकी शुरुआत शुक्ल योग और ब्रह्म योग में हो रही है, जो बेहद शुभ माने जाते हैं।

पंचांग के मुताबिक प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 01:23 बजे से शुरू होगी और 23 सितंबर की सुबह 02:55 बजे तक रहेगी। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन लोग विधिवत घट या कलश स्थापना करते हैं, जिससे माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा का शुभारंभ होता है। घटस्थापना को ही कलश स्थापना भी कहा जाता है।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 22 September 2025 : नवरात्रि और घटस्थापना का शुभ दिन, मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल और शुभ संयोग
राशिफल
Tarot Rashifal 22 September 2025 

धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रतिपदा तिथि का पहला एक तिहाई भाग कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दिन लोग मां दुर्गा की पूजा, मंत्रोच्चारण, उपाय और भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

First day of Navratri Time 2025 : नवरात्रि के पहले दिन 1 घंटे 56 मिनट का उत्तम मुहूर्त

घटस्थापना मुहूर्त: 06:09 AM से 08:06 AM

नवरात्रि 2025: पूजा विधि

- उठते ही पवित्र स्नान करें।

- अपने घर, विशेष रूप से पूजा कक्ष, जहाँ आप पूजा स्थल स्थापित करना चाहते हैं, को साफ करें और शेष दिनों के लिए पूजा करें।

- पूजा प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सुंदर और साफ-सुथरे कपड़े पहनें।

- सभी पूजा सामग्री इकट्ठा करें, जिसमें फूल, फल, कुमकुम या सिंदूर, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गंगाजल, मिट्टी का दीया, देसी गाय का घी और श्रृंगार का सामान शामिल है।

- लकड़ी के पटरे पर देवी दुर्गा की मूर्ति रखें और फिर चारों ओर गंगाजल छिड़कें।

- मूर्ति को माला और श्रृंगार की सामग्री से सजाएं, कुमकुम या सिंदूर चढ़ाएं, देसी घी का दीया जलाएं और पांच प्रकार के मौसमी फल, सुपारी, लौंग और इलाची के साथ पान चढ़ाएं।

- एक कलश के ऊपर नारियल रखें जिसे आम के पत्तों और कलावा नामक लाल पवित्र धागे से सजाया जाना चाहिए।

- इसके बाद, मिट्टी से भरे मिट्टी के बर्तन में अनाज के बीज (ज्वार) डालें। अब इसे एक प्लेट से ढक दें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी शैलपुत्री को कमल और गुड़हल का फूल भेंट करें।

- व्रत तोड़ने से पहले मां दुर्गा की आरती अवश्य करें।

- समा की खीर, साबूदाना टिक्की, तले हुए आलू और अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग अक्सर भक्त अपने व्रत को तोड़ने के लिए करते हैं।

- क्योंकि माना जाता है कि फल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसलिए कुछ भक्त केवल उन्हें ही अपना व्रत तोड़ने के लिए खाते हैं।

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratri Vastu Tips: अखंड दीप किस दिशा में रखें, क्या कहता है शास्त्र?
धर्म
Akhand Jyot, Shardiya Navratri 2025, Vastu tips, Correct direction for Akhand Jyot, Navratri rituals, Shardiya Navratri Vastu Tips,

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2025 05:18 pm

Published on:

21 Sept 2025 05:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / First Day of Navratri Time 2025 : नवरात्री के पहले दिन 1 घंटे 56 मिनट का दिव्य मुहूर्त, जानिए दुर्गा मां की पूजा विधि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.