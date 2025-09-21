First Day of Navratri Time 2025 : नवरात्री के पहले दिन 1 घंटे 56 मिनट का दिव्य मुहूर्त, जानिए दुर्गा मां की पूजा विधि

पंचांग के मुताबिक प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 01:23 बजे से शुरू होगी और 23 सितंबर की सुबह 02:55 बजे तक रहेगी। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन लोग विधिवत घट या कलश स्थापना करते हैं, जिससे माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा का शुभारंभ होता है। घटस्थापना को ही कलश स्थापना भी कहा जाता है।