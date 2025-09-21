Shardiya Navratri Vastu Tips: अखंड दीप किस दिशा में रखें, क्या कहता है शास्त्र?

Shardiya Navratri Vastu Tips: हिंदी घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाना एक बहुत ही शुभ और पावन परंपरा मानी जाती है।नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 1 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार मां दुर्गा का अर्चन-पूजन करते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं। यह न केवल मां दुर्गा की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि लाने का प्रभावशाली उपाय भी है।आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार अखंड ज्योति को किस दिशा में रखना चाहिए ताकि मां की विशेष कृपा प्राप्त हो।