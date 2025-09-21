Shardiya Navratri 2025 1st Day,Maa Shailputri: मां शैलपुत्री की कृपा से मिलती है सुख-समृद्धि, जानें मंत्र और आरती

नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के दौरान उन्हें शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां को गाय के शुद्ध घी से बनी खीर अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त, आप उन्हें सफेद रंग की मिठाइयां जैसे रसगुल्ला, मलाई बर्फी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं।पूजा पूर्ण होने के पश्चात यह भोग माता को समर्पित करें और फिर उसे प्रसाद के रूप में परिजनों व भक्तों में वितरित करें। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और माता की कृपा बनी रहती है।