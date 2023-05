Neem Karoli Baba Mantra: अगर आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो समझ लें Good Luck, नीम करोली बाबा ने कही है अमीर बनने के लिए ये बड़ी बात

भोपालPublished: May 11, 2023 12:54:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Neem Karoli Baba Mantra: neem karoli baba said about being rich money always stays with these people: ज्येष्ठ माह चल रहा है। सूर्य देव, वरुण देव के साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए मत्वपूर्ण महीना। आपको बताते चलें कि भगवान हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। वहीं यदि हनुमान जी की बात की जा रही है तो, नीम करोली बाबा का जिक्र तो बनता ही है।