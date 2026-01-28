Budh Nakshatra Gochar : धनिष्ठा नक्षत्र में बुध का प्रवेश: फरवरी माह में मिथुन समेत इन 5 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त आर्थिक लाभ

Budh Nakshatra Gochar : बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Mercury Transit in Dhanishta Nakshatra 2026 : 31 जनवरी 2026 को बुध ग्रह मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में धनिष्ठा नक्षत्र को धन, प्रतिष्ठा, उपलब्धि और तेज़ प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन फरवरी महीने में कई राशियों के लिए किस्मत के नए दरवाजे खोल सकता है।
बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद, करियर और धन के कारक ग्रह हैं। जब यही ग्रह शुभ नक्षत्र में गोचर करता है, तो इसका असर सीधे आर्थिक स्थिति, नौकरी, बिजनेस और मानसिक मजबूती पर देखने को मिलता है। इस दौरान कुछ राशियों को पैसा, करियर और पारिवारिक जीवन तीनों मोर्चों पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनके लिए बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश खास रहने वाला है।
मेष वालों के लिए बुध का ये गोचर करियर में काफी अच्छा असर दिखाएगा। नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और ऑफिस में लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी वक्त अच्छा है। कोई नई डील या कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की वजह से मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, तो जो भी कर रहे हैं, उसमें मन लगाकर जुटे रहें।
मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए खास बन जाता है। अचानक पैसे मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा। रिसर्च, इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सोच-समझकर फैसले लें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। दिमागी तौर पर भी खुद को ज्यादा मजबूत पाएंगे, जिससे हर काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
बुध के गोचर से किस्मत आपका साथ देगी। फरवरी में आपकी योजनाएं जमकर सफल होंगी। माता-पिता का सपोर्ट बड़ी मदद करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए आसान रहेगा। नौकरी करने वालों को भी मोटा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, वृषभ राशि के लोग इन दिनों धार्मिक कामों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं।
बुध तो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, और उनका नक्षत्र बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग नई नौकरी या बेहतर मौके तलाश रहे हैं, उन्हें मनचाही जगह पर काम मिल सकता है। ऑफिस में आप अपनी काबिलियत से सबको इम्प्रेस करेंगे। सेहत भी इस दौरान काफी अच्छी रहेगी।
बुध के नक्षत्र बदलते ही, धनु राशि वालों में नई ऊर्जा आ जाएगी। अपने ज्ञान के दम पर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। किसी नए इंसान से मुलाकात होगी, जिससे फायदा भी हो सकता है। आपने जो पैसा कहीं लगाया था, उससे भी अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
