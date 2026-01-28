28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Budh Nakshatra Gochar : धनिष्ठा नक्षत्र में बुध का प्रवेश: फरवरी माह में मिथुन समेत इन 5 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त आर्थिक लाभ

Mercury Transit in Dhanishta Nakshatra 2026 : 31 जनवरी 2026 को बुध ग्रह मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में धनिष्ठा नक्षत्र को धन, प्रतिष्ठा, उपलब्धि और तेज़ प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन फरवरी महीने में कई राशियों के लिए किस्मत के नए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 28, 2026

Budh Nakshatra Gochar

Budh Nakshatra Gochar : बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mercury Transit in Dhanishta Nakshatra 2026 : 31 जनवरी 2026 को बुध ग्रह मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में धनिष्ठा नक्षत्र को धन, प्रतिष्ठा, उपलब्धि और तेज़ प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन फरवरी महीने में कई राशियों के लिए किस्मत के नए दरवाजे खोल सकता है।

बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद, करियर और धन के कारक ग्रह हैं। जब यही ग्रह शुभ नक्षत्र में गोचर करता है, तो इसका असर सीधे आर्थिक स्थिति, नौकरी, बिजनेस और मानसिक मजबूती पर देखने को मिलता है। इस दौरान कुछ राशियों को पैसा, करियर और पारिवारिक जीवन तीनों मोर्चों पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनके लिए बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश खास रहने वाला है।

मेष राशि

मेष वालों के लिए बुध का ये गोचर करियर में काफी अच्छा असर दिखाएगा। नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और ऑफिस में लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी वक्त अच्छा है। कोई नई डील या कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की वजह से मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, तो जो भी कर रहे हैं, उसमें मन लगाकर जुटे रहें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए खास बन जाता है। अचानक पैसे मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा। रिसर्च, इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सोच-समझकर फैसले लें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। दिमागी तौर पर भी खुद को ज्यादा मजबूत पाएंगे, जिससे हर काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।

वृषभ राशि

बुध के गोचर से किस्मत आपका साथ देगी। फरवरी में आपकी योजनाएं जमकर सफल होंगी। माता-पिता का सपोर्ट बड़ी मदद करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए आसान रहेगा। नौकरी करने वालों को भी मोटा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, वृषभ राशि के लोग इन दिनों धार्मिक कामों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं।

कन्या राशि

बुध तो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, और उनका नक्षत्र बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग नई नौकरी या बेहतर मौके तलाश रहे हैं, उन्हें मनचाही जगह पर काम मिल सकता है। ऑफिस में आप अपनी काबिलियत से सबको इम्प्रेस करेंगे। सेहत भी इस दौरान काफी अच्छी रहेगी।

धनु राशि

बुध के नक्षत्र बदलते ही, धनु राशि वालों में नई ऊर्जा आ जाएगी। अपने ज्ञान के दम पर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। किसी नए इंसान से मुलाकात होगी, जिससे फायदा भी हो सकता है। आपने जो पैसा कहीं लगाया था, उससे भी अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026: जया एकादशी पर 4 राशियों को धन लाभ, जानें आज का पूरा भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 29 January

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Grah Gochar

Published on:

28 Jan 2026 04:53 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Budh Nakshatra Gochar : धनिष्ठा नक्षत्र में बुध का प्रवेश: फरवरी माह में मिथुन समेत इन 5 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त आर्थिक लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

मैरिड लाइफ में नहीं आएगी कोई दिक्कत, बस अपनाएं शास्त्रों के ये सूत्र

Happy Married Life tips
धर्म और अध्यात्म

जया एकादशी 2026 आज: जानिए कब है शुभ मुहूर्त और कौन-सा समय रहेगा श्रेष्ठ

Aaj Ka Panchang 29 January 2026
धर्म/ज्योतिष

जुलाई अंत से नवंबर तक नहीं बजेगी शहनाइयां!

Wedding Dates 2026
धर्म और अध्यात्म

माघ स्नान का अंतिम और सबसे बड़ा दिन, जानें फरवरी पूर्णिमा की सही डेट और चंद्रोदय का समय

Magh Purnima 2026
धर्म और अध्यात्म

बुधवार का पंचांग: माघ शुक्ल दशमी पर सर्वार्थसिद्धि योग, जानें आज का शुभ समय

Aaj Ka Panchang 28 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.