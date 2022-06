Nirjala Ekadashi 2022 Date: 10 या 11 जून, जानें कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, क्यों है डेट पर दुविधा

Nirjala Ekadashi 2022 Date in India: हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल 2022 में निर्जला एकादशी व्रत की तारीख को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। तो आइए जानते हैं 10 या 11 जून, आखिर कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत...

Updated: June 09, 2022 11:55:45 am

When is Nirjala Ekadashi in 2022: निर्जला एकादशी के व्रत को हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित 24 एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोग बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को करते हैं। इसे भीमसेमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यह एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2022 में भक्तों के बीच एकादशी तिथि को लेकर कुछ असमंजस है। दरअसल पंचांग के मुताबिक इस साल द्वादशी तिथि के क्षय के कारण यह दुविधा उत्पन्न हुई है। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत और जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त...