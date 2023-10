October Festival Calendor: अक्टूबर में पड़ रहे कई प्रमुख व्रत और त्योहार, यहां जानिए तारीख और तिथि

भोपाल Published: Oct 03, 2023 01:56:03 pm

know your festival date in october, अक्टूबर में त्योहार कौन कौन पड़ रहे हैं कैलेंडर देख कर पहले से कर लीजिए प्लानिंग..

October Festival Calendor अक्टूबर महीना धार्मिक और ज्योतिषीय लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानने वाले लोगों के कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ेंगे। इसी के साथ तुला संक्रांति से लेकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तक की घटनाएं होने वाली हैं तो यहां देखिए अक्टूबर का फेस्टिवल कैलेंडर और जानिए अक्टूबर महीने के प्रमुख व्रत और त्योहार...