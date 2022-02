पंचांग 1 मार्च 2022: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त यहां देखें

Mahashivratri 1 March 2022 Panchang: पंचांग अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। 1 मार्च 2022 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी।

महाशिवरात्रि पूजा के शुभ मुहूर्त: इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के शुभ मुहूर्त प्रदोष काल से शुरू होकर निशिता काल तक रहते हैं। हम नीचे आपको सभी मुहूर्तों के बारे में बताने जा रहे हैं इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय पर महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं।

निशिता काल पूजा समय- 12:08 AM से 12:58 AM, मार्च 02

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय- 06:21 PM से 09:27 PM

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय- 09:27 PM से 12:33 AM, मार्च 02

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय- 12:33 AM से 03:39 AM, मार्च 02

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय- 03:39 AM से 06:45 AM, मार्च 02

2 मार्च को, शिवरात्रि पारण समय- 06:45 AM, मार्च 02

चतुर्दशी तिथि की शुरुआत- मार्च 01, 2022 को 03:16 AM बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त- मार्च 02, 2022 को 01:00 AM बजे