Panchang 18 August 2022: पंचांग से जानिए जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

जन्माष्टमी 18 अगस्त 2022: भगवान श्रीकृष्ण का 5249वाँ जन्मोत्सव

-निशिता पूजा का समय 12:03 AM से 12:46 AM, अगस्त 19 तक

-धर्म शास्त्र के अनुसार पारण समय 10:59 PM अगस्त 19 के बाद

-19 अगस्त को अष्टमी तिथि के समाप्त होने का समय 10:59 पी एम

-धर्म शास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण समय 05:52 AM, अगस्त 19 के बाद

-जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है।

-समाज में प्रचलित पारण समय 12:46 AM अगस्त 19 के बाद।

-अष्टमी तिथि 18 अगस्त को 09:20 PM पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को

10:59 PM पर होगी।



18 अगस्त 2022 शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:08 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 ए एम

अभिजित मुहूर्त11:58 ए एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:35 पी एम से 03:28 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:08 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:57 पी एम से 08:03 पी एम

अमृत काल 06:28 पी एम से 08:10 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 19 से 12:46 ए एम, अगस्त 19

रवि योग 05:51 ए एम से 11:35 पी एम



18 अगस्त 2022 अशुभ समय:

राहुकाल 02:03 पी एम से 03:41 पी एम

यमगण्ड 05:51 ए एम से 07:30 ए एम

आडल योग 05:51 ए एम से 11:35 पी एम

दुर्मुहूर्त 10:13 ए एम से 11:06 ए एम, 03:28 पी एम से 04:20 पी एम

गुलिक काल 09:08 ए एम से 10:46 ए एम

वर्ज्य 08:13 ए एम से 09:55 ए एम

भद्रा 05:51 ए एम से 08:46 ए एम

यह भी पढ़ें यह भी पढ़ें पिता के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं इन बर्थ डेट वाली लड़कियां