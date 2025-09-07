Pitru Paksha Puja 2025: पितृ तर्पण के साथ ऐसे करें पीपल वृक्ष की पूजा, पूर्वजों को करें प्रसन्न

Pitru Paksha Puja 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक चलने वाले इस पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और संतानों द्वारा किए गए कर्म, दान और पूजा से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं।