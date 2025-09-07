Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Pitru Paksha Puja 2025: पितृ तर्पण के साथ ऐसे करें पीपल वृक्ष की पूजा, पूर्वजों को करें प्रसन्न

Pitru Paksha Puja 2025: पितृ पक्ष के दौरान शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल पेड़ की पूजा और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक के जीवन से पितृ दोष भी समाप्त होता है। जानिए यहां पीपल पूजन की सही विधि।

भारत

MEGHA ROY

Sep 07, 2025

Peepal Tree,pitru paksha 2025, pitru paksha 2025, pitru paksha starting date, pitra dosh,
Peepal Tree Worship during Pitru Paksha|फोटो सोर्स – Freepik

Pitru Paksha Puja 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक चलने वाले इस पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और संतानों द्वारा किए गए कर्म, दान और पूजा से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

इसी क्रम में पितृ पक्ष के दौरान पीपल वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभफलदायी मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव – ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। साथ ही, यह वृक्ष पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है।

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में किन चीजों की खरीदारी मानी जाती है वर्जित, जानिए पूरी लिस्ट
धर्म और अध्यात्म
Pitru Paksha 2025 Start Date, Shradh Paksha 2025,pitru paksha 2025,

पितृ पक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व

मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पीपल वृक्ष की नियमित पूजा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से पितृ दोष का निवारण होता है।पीपल वृक्ष की पूजा से बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं और जीवन में शांति तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।

पीपल वृक्ष की पूजा विधि (Peepal Puja Vidhi)

  • प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा करें - साफ वस्त्र धारण करें और शुद्ध मन से पीपल के वृक्ष के समीप जाएं।
  • जल अर्पण – जल में गंगाजल, दूध, तिल और चंदन मिलाकर वृक्ष की जड़ में अर्पित करें।
  • दीपदान – पितरों की शांति के लिए संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन में अपने पूर्वजों का स्मरण करें।
  • भोग और सामग्री अर्पित करें – फूल, प्रसाद, जनेऊ, और तिल चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे पितृ आत्माओं को तृप्ति मिलती है।
  • प्रार्थना करें – हाथ जोड़कर पूर्वजों की शांति और परिवार की समृद्धि की कामना करें।

पीपल वृक्ष से जुड़े विशेष उपाय (Peepal Ke Upay in Pitru Paksha)

  • पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं।
  • पीपल की जड़ में जल चढ़ाते समय "ॐ पितृदेवाय नमः" मंत्र का जाप करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
  • शाम के समय दीपदान करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है।

Pitru Paksha 2025 Date: 7 या 8 सितंबर, कब से शुरू होगा पितृपक्ष? जान लें श्राद्ध की तारीखें और महत्व
धर्म-कर्म
Pitru Paksha 2025 Date

religion

Updated on:

07 Sept 2025 11:29 am

Published on:

07 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Pitru Paksha Puja 2025: पितृ तर्पण के साथ ऐसे करें पीपल वृक्ष की पूजा, पूर्वजों को करें प्रसन्न

